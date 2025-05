Homem é preso após se passar por PM para conquistar mulheres

Homem fingia ser policial para ostentar uma vida falsa - Foto: Reprodução\ Redes Sociais

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 9, em Goiânia, por se apresentar falsamente como policial militar. O suspeito utilizava uniformes de batalhões especializados da Polícia Militar de Goiás (PMGO) para frequentar restaurantes sem pagar e tentar conquistar relacionamentos com mulheres.

De acordo com o portal Metrópoles, o homem é natural do Pará e não tinha passagens pela polícia até então. Mas segundo a PM, ele simulava abordagens como se estivesse em serviço, e registrava tudo em fotos e vídeos — alguns postados em redes sociais. Em uma das imagens, ele aparece fardado e abraçado com uma mulher.

As fardas usadas por ele eram escondidas em um lava-jato onde também morava e trabalhava, em um bairro nobre da região sul de Goiânia. Ele se identificava como integrante de batalhões como o Choque, Rotam, COD e Giro.

Durante a prisão, foram apreendidos dois simulacros de pistola, um simulacro de fuzil, munição de calibre 9mm, coletes balísticos, facas táticas, capas de colete, coldres e outros acessórios militares. O fuzil falso, inclusive, era usado em ensaios fotográficos para o perfil pessoal do suspeito nas redes sociais.

O homem foi levado para a delegacia, onde confessou que usava o fardamento para "ostentar" e se relacionar com mulheres. Ele está à disposição da Justiça e pode responder por falsidade ideológica, uso indevido de uniforme militar e usurpação de função pública.