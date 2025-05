Idosa de 95 anos é vítima de estupro dentro de casa

Idosa foi abusada dentro da própria casa - Foto: Shutterstock

Um crime brutal chocou a população de Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió, Alagoas, na manhã desta quinta-feira, 08. Uma idosa de 95 anos foi estuprada dentro de sua residência, localizada no município. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL) e já tem um suspeito identificado, com histórico criminal.

Segundo informações repassadas pela PCAL, o criminoso teria pulado o muro para invadir o imóvel onde a vítima se encontrava sozinha. O filho da idosa, de 53 anos, foi quem descobriu o crime ao chegar em casa e encontrar a mãe desorientada e visivelmente abalada.

Após o relato, a vítima foi levada para a casa de um parente, onde conseguiu revelar o que havia acontecido. De acordo com a idosa, o agressor a arrastou para o quarto, a imobilizou cobrindo sua boca e cometeu o ato violento. A família acionou imediatamente as autoridades.

A senhora foi encaminhada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e, seguindo o protocolo médico, foi transferida para o Hospital da Mulher, referência estadual no atendimento a vítimas de violência sexual.

Investigação: suspeito tem antecedentes criminais

A delegada responsável pelo caso, Liana Franca, informou que a vítima mora com o filho, mas estava sozinha no momento do ataque. O principal suspeito do crime é um homem de 21 anos, que atua como mecânico e possui três passagens pela polícia, sendo uma por roubo e duas por violência doméstica.

A polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do investigado, que se apresentou espontaneamente à delegacia ainda na quinta-feira, 8, acompanhado por um advogado. Durante o depoimento, o jovem optou por permanecer em silêncio.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro confirmou o atendimento à vítima e detalhou os procedimentos adotados conforme os protocolos da rede de saúde:

“A Secretaria informa que uma paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, após encaminhamento realizado por uma unidade básica de saúde da rede municipal.

Seguindo o protocolo da Rede de Atenção às Violências (RAV), a paciente foi direcionada ao Hospital da Mulher, referência estadual para esses atendimentos, garantindo o fluxo de cuidado integral e humanizado.

A Secretaria reforça seu compromisso com a proteção dos direitos dos pacientes e com o acolhimento seguro em toda a rede de saúde do município”, escreveu a pasta.