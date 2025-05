Benefícios Caixa Tem: veja como quem mora sozinho pode ter acesso

Pessoas que moram sozinhas enfrentam crises na gestão de despesas e o risco de isolamento social - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A integração com tecnologias como o aplicativo Caixa Tem tornou o acesso a benefícios como o Cadastro Único (CadÚnico), por exemplo, mais rápido e fácil, em 2025, especialmente para pessoas que vivem sozinhas, desde que atendam aos critérios de renda.

Essa inclusão de indivíduos que moram sozinhos, ou famílias unipessoais, é fundamental para garantir que pessoas sem apoio familiar possam acessar os benefícios sociais.

Entre os desafios para pessoas que vivem sozinhas, estão a gestão de despesas e o risco de isolamento social, dessa forma, o suporte por meio do CadÚnico é ainda mais relevante.

Para ter acesso e continuar recebendo os benefícios, é essencial manter os dados do CadÚnico atualizados. Essa atualização pode ser feita presencialmente no CRAS ou através do aplicativo Meu CadÚnico, disponível para dispositivos Android e iOS.

Para que serve o CadÚnico?

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou CadÚnico, é uma ferramenta crucial para a inclusão social no Brasil. Ele serve como uma base de dados que ajuda o governo a identificar e compreender a situação socioeconômica das famílias de baixa renda. Com isso, é possível direcionar benefícios sociais de forma mais eficaz.

O CadÚnico foi criado para mapear famílias em situação de vulnerabilidade, e permitir que políticas públicas sejam aplicadas de maneira mais eficiente. Ele coleta informações detalhadas sobre renda, escolaridade, número de moradores e condições de trabalho, além de oferecer uma visão abrangente da população em situação de pobreza.

Benefícios vinculados ao Cadúnico

Com os dados do CadÚnico, os governos podem identificar quem deve receber apoio através de programas sociais. Entre os principais estão o Bolsa Família, que oferece transferência de renda para famílias de baixa renda, e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência.

Outros programas incluem também a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos na conta de luz, e iniciativas habitacionais que facilitam o acesso à moradia.

Além disso, o CadÚnico permite também que os inscritos solicitem isenção de taxas em concursos públicos e exames educacionais, para promover maior inclusão no mercado de trabalho e na educação.

Processo de inscrição no CadÚnico

Para se inscrever no CadÚnico, o responsável pela família deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Em algumas localidades, é possível agendar o atendimento online ou por telefone.

Durante a inscrição, são coletadas informações sobre todos os membros da família, como renda e escolaridade. Após a análise, a família recebe um Número de Identificação Social (NIS), essencial para acessar os benefícios.

Facilidades do aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem desempenha um papel importante ao facilitar o acesso aos programas sociais. Ele permite que os beneficiários consultem saldos, extratos e realizem transações de forma prática.

Essa integração tecnológica reduziu a necessidade de deslocamento até agências físicas, e diminuiu assim a burocracia e ampliou o alcance aos benefícios.