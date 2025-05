Servidor é indiciado por embriagar e asfixiar menina de 10 anos

- Foto: Reprodução redes sociais

Uma criança de 10 anos identificada como Yara Karolaine foi embriagada e morta asfixiada em Minas Gerais. O crime aconteceu em março e a conclusão do inquérito foi divulgada nesta segunda, 5.

Segundo a Polícia Civil, investigação resultou no indiciamento de um homem de 56 anos, servidor público do município de Água Boa, que confessou o crime. Segundo o suspeito, ele teria agido sob influência de uma “força maligna”, descrita por ele como “capetão”.

De acordo com a corporação, o crime ocorre durante o horário de trabalho do suspeito, que exercia a função de motorista. "Ele atraiu a menina para sua residência com a promessa de comida e dinheiro, com a intenção de coagi-la a um ato sexual. Ainda segundo o depoimento, após a recusa da vítima, o homem afirmou ter ficado com medo de ser denunciado e decidiu matá-la por asfixia, ocultando o corpo em seguida", disse a corporação.

Em relato à polícia, o suspeito explicou: “Pensei: e agora? Ela vai contar. O ‘capetão’ subiu e eu apertei o pescoço dela”, relatou o suspeito em depoimento à polícia.

Alcoolizada antes da morte

Exames periciais indicaram que a criança havia ingerido bebida alcoólica e apresentava lesões na região cervical compatíveis com politraumatismo, apontadas como causa da morte. Até o momento, não há confirmação de abuso sexual consumado.

Durante a investigação, a polícia recolheu provas na residência do investigado e identificou danos no veículo oficial utilizado no crime. Câmeras de segurança também registraram a menina saindo do carro com sinais de embriaguez.

O inquérito foi encaminhado ao Judiciário com pedido de conversão da prisão temporária do suspeito em preventiva. Paralelamente, a Polícia Civil abriu uma nova investigação para apurar possível omissão por parte da mãe da vítima.