Após denúncias de golpes, OAB cria site para verificação de identidade

OAB sede - Foto: Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deu início a uma campanha nacional para alertar a população sobre golpes aplicados por criminosos que se passam por advogados. Como parte da iniciativa, foi lançada a plataforma ConfirmADV, que permite verificar a identidade de profissionais registrados na Ordem.

Nos golpes, os estelionatários entram em contato com possíveis vítimas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Utilizando nomes reais, fotos e até dados de processos judiciais, eles simulam atendimentos jurídicos e pedem transferências via PIX, sob o pretexto de liberar valores decorrentes de ações na Justiça.

A ferramenta ConfirmADV é conectada ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) e permite ao cidadão consultar dados como o número de registro na OAB, o estado de inscrição e o e-mail do advogado. Com essas informações, o sistema envia automaticamente uma solicitação para o e-mail do profissional.

O advogado tem cinco minutos para responder e confirmar sua identidade. Se o prazo expirar, tanto o solicitante quanto o advogado são notificados de que a verificação não foi concluída.

A campanha tem alcance nacional e envolve todas as 27 seccionais da OAB. As seccionais estão responsáveis por acolher denúncias, orientar advogados e dialogar com as autoridades locais. Em alguns estados, a OAB firmou parcerias com as polícias civis para agilizar o encaminhamento de casos. Outras seccionais apostam em plataformas digitais para facilitar o cruzamento de informações e acelerar a investigação de denúncias.

Qualquer cidadão pode relatar tentativas de golpe, mesmo que já tenha sido vítima e efetuado pagamento. As denúncias devem ser feitas no site oficial da OAB Nacional. Após o registro, os casos são encaminhados às seccionais competentes para apuração.