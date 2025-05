“Presente de dia das mães?” Diz mãe a filho preso por assalto a ônibus

Mãe chora ao ver filho preso às vésperas do dia das mães - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois criminosos foram presos na manhã desta quarta-feira, 7, enquanto roubavam um ônibus no Rio de Janeiro, a ação foi gravada por uma das vítimas, no vídeo é possível ouvir os pedidos para que os criminosos não atirassem, além de pedidos para que eles se entregassem à polícia. Porém o que chamou a atenção foi a reação de uma das mães dos criminosos.

A mãe de um dos criminosos identificados como Dilson Pimenta Ramos da Silva Costa, de 18 anos, e Marcelo Barbosa de Oliveira, de 19 anos, foi até a 38ª Delegacia de Polícia pedir desculpas às vítimas do assalto e desabafar com seu filho dizendo:

"Eu não te criei para isso. Por que você faz isso? É o presente que me deu no dia das mães?", dizia a mulher aos prantos.

De acordo com testemunhas, os criminosos teriam abordado o ônibus durante o congestionamento da avenida e ordenando para que o motorista abrisse a porta enquanto apontava uma arma para o mesmo.



Uma das vítimas do assalto conseguiu gravar o que acontecia durante o assalto, registrando os pedidos que os outros passageiros faziam para que os assaltantes não disparassem, além de pedirem para que eles se rendessem, já que a polícia havia cercado o local.

"Se entrega aí, mané! A polícia tá aqui com fuzil na frente!”, disse um dos passageiros.

Além disso, é possível ver algumas pessoas se deitando no chão do veículo, temendo uma troca de tiros, que não aconteceu. Os dois suspeitos foram capturados e com eles foram recuperados nove celulares, além de um revólver que foi apreendido. Durante a prisão, a Avenida Brasil chegou a ficar fechada.

Confira o vídeo: