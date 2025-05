Idosa morre após cair de elevador de circo

Idosa deixou filhos, netos, bisnetos e um tataraneto - Foto: Reprodução Redes Sociais

A idosa Maria Soares Pereira, 89 anos, morreu nesta quinta-feira, 8, no Hospital São Domingos, em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís, após ser vítima de um grave acidente dentro do elevador do Circo Mundo Mágico, instalado no estacionamento do Pátio Norte Shopping.

O acidente aconteceu na terça-feira, 6, e ela tinha ido ao local para assistir a uma apresentação. Testemunhas contaram que a queda aconteceu por causa de um rompimento na estrutura do elevador, que foi montado para facilitar o acesso de idosos e cadeirantes.

Ao g1, o circo Mundo Mágico disse apenas que a idosa sofreu uma 'queda do elevador', sem dar detalhes. Segundo familiares, ela deixou filhos, netos, bisnetos e um tataraneto.

Por meio de nota, o Mundo Mágico disse que, após o caso, as apresentações foram interrompidas e afirmou estar colaborando com as investigações. Além disso, o circo lamentou a morte de dona Maria Soares.