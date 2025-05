Sargento da PM é preso por matar esposa e atirar na filha

Após atirar em Amanda, Samir ainda deu dez facadas nela - Foto: Reprodução Redes Sociais

O sargento da Polícia Militar Samir Carvalho matou a tiros e facadas a esposa Amanda Fernandes, 42 anos, na quarta-feira, 7, dentro de um clínica médica na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Marapé, em Santos. A filha do casal, que estava com a mãe na consulta, também foi baleada em um dos braços e em uma das pernas. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Santos e seu estado de saúde não foi informado.

Ao G1, a Polícia Civil informou que o homem enganou os policiais militares para cometer o crime. Segundo registro, ao descobrir que Samir sabia onde ela estava com a filha, Amanda contou ao médico que estava sendo procurada pelo o homem. Diante disso, o profissional trancou a porta do consultório e esperou a polícia ser acionada.

Ainda conforme o registro, os PMs chegaram ao local e Samir Carvalho levantou a camisa, mostrando para eles que não estava armado. "Porém, assim que o médico abriu a porta da sala, o policial [Samir] pegou uma arma, em uma outra sala, veio por trás dos policiais e efetuou diversos disparos, atingindo sua esposa e sua filha", relatou a instituição.

No entanto, A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), contou outra versão e informou que, quando os policiais chegaram ao local, Amanda já estava morta e a filha do casal ferida. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

No dia do crime, Samir estava de folga. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. A SSP - SP informou que o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos como feminicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica.

Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar detalhadamente a conduta do agente e dos policiais que atenderam à ocorrência. A motivação do crime ainda é desconhecida.