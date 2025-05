Médico é preso dois dias depois de matar namorada adolescente

Além de feminicídio, médico pode responder também por estupro de vulnerável - Foto: Reprodução Redes Sociais

O médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, 29 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira, 5, em Guarantã do Norte, em Mato Grosso, dois dias depois de matar a namorada, a adolescente Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos. Ao se apresentar na Delegacia de Guarantã do Norte, que fica a 721 km de Cuiabá, ele teve a prisão convertida para preventiva. A menina foi morta com um tiro na cabeça, no sábado, 3.

Ao G1, o advogado de Tomiello, Fábio Henrique, alegou que o disparo que atingiu a adolescente foi disparado de forma acidental e que, na hora do fato, seu cliente estava sob efeito de bebida alcoólica. O delegado Waner dos Santos Neves, responsável pela investigação, diz que o caso é apurado como homicídio.

"Nós vamos investigar a causa, qual foi a motivação desse homicídio. Os dois estavam no veículo e, preliminarmente, ele teria atirado contra ela", contou Neves.

O delegado revelou ainda que o relacionamento de Bruno e Kethlyn também será investigado, já que ela era menor de idade, o que pode configurar como estupro de vulnerável. A menina completou 15 anos em 31 de março deste ano. A polícia também investiga um vídeo em que o médico aparece com a adolescente, dentro de um carro, portando um revólver.

Atendimento médico

Segundo informações da Polícia Militar, foi o próprio Bruno quem levou Kethlyn a uma unidade de saúde do município. Testemunhas contaram que ele aparentava estar muito abalado. Por cerca de 40 minutos, uma equipe médica que tentou reanimar a garota.

Ainda conforme testemunhas, após saber da morte da namorada, o médico ficou nervoso e tentou danificar alguns móveis do hospital, como janelas e portas. O corpo de Kethlyn foi enterrado, às 14h desta segunda-feira, no cemitério municipal de Guarantã do Norte.