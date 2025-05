Tiroteio em festa de igreja termina com dois mortos e um ferido

Sepultamentos estão previstos para esta segunda-feira, 5 e terça-feira, 6 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma confraternização religiosa terminou em tragédia neste domingo, 4, na cidade de Guarapuava, região central do Paraná. Durante um almoço realizado no salão da Capela Santa Rita de Cássia, na localidade de Lagoa Rica, um idoso de 71 anos invadiu o local armado e abriu fogo contra o próprio cunhado, de 69 anos.

A vítima, identificada como João Irineu Chimanski, morreu ainda no local. Segundo a Polícia Militar (PM), um policial à paisana que participava do evento reagiu ao ataque. Ele ordenou que o atirador, Jacir Salvador, largasse a arma, mas o idoso apontou o revólver em direção ao PM e outras pessoas. O policial reagiu com disparos, atingindo Jacir, que chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Além dos dois mortos, um terceiro homem, de 48 anos, também foi baleado durante a confusão e foi levado ao hospital. A polícia ainda apura de onde partiu o disparo que o atingiu.

Equipes da PM encontraram munições nas casas de João e Jacir após buscas autorizadas. Na casa de Jacir, foram apreendidas 11 munições de espingarda calibre 32. Na residência de João, sete munições de revólver calibre 32 e um coldre foram localizados.

A motivação do crime segue sob investigação da Polícia Civil. Os sepultamentos estão previstos para esta segunda-feira, 5 e terça-feira, 6, em cemitérios de Guarapuava.