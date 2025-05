Pai e filho são mortos em ataque; outra criança está em estado grave

Pai e filho morreram na hora. A outra criança segue internada em estado gravíssimo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um ataque na tarde desta sexta-feira, 9, no município de Aldeia Altas, no interior do Maranhão, deixou pai e filho mortos e outra criança gravemente ferida. As vítimas fatais foram Divino Nonato Jansen e seu filho Francisco Kalebe Pereira Jansen, de apenas cinco anos. A outra criança foi identificada como Carlos Eduardo Chaves Santana, de 11 anos.

Carlos brincava na rua próximo ao local do crime, quando foi atingido na cabeça e no abdômen. Ele segue internado no Hospital Geral Gentil Filho, em Caxias, em estado gravíssimo. As informações foram passadas ao G1 pela a assessoria de comunicação da unidade de saúde.

Informações preliminares dão conta de que um homem, que ainda não foi identificado, chegou ao local e, sem falar nada, atirou nas vítimas. O caso é investigado pelo delegado Jair Paiva, da Delegacia Regional de Caxias. Segundo ele, a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por uma disputa entre grupos rivais de ciganos.

O ataque seria uma retaliação as mortes de três homens de uma mesma família, no município de Coelho Neto, registrado recentemente. Este ataque faz parte de uma série de confrontos entre ciganos.