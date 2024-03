Polícia revela motivação de chacinas contra ciganos em Jequié | A TARDE

As chacinas de Feira de Santana e Jequié, bem como o assassinato de um cigano, em Rafael Jambeira, no final do ano passado, teriam sido motivadas por vingança. Ao menos é o que explica a Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, no final da manhã desta terça-feira, 5, em entrevista coletiva na sede da corporação.

As investigações apontam que o desentendimento entre os ciganos teve início há cerca de oito meses por causa de uma denúncia do grupo que foi alvo dos ataques. "Tudo começou em 2016, quando o mandante teria adquirido alguns bois e alguém dessa comunidade cigana teria avisado a polícia que aqueles bois não eram dos reais proprietários. Daí, foi feito uma investigação e os bois foram apreendidos e devolvidos. O cigano ficou com esse prejuízo e respondeu a um procedimento de investigação, porque ele teria adquirido esses animais de forma fraudulenta. Agora houve o revide. O motivo teria sido essa discórdia e criado essa inimizade", explicou.

Conforme apurações do Portal A TARDE, o suspeito citado seria o mandante do crime, um homem apontado como Diego Cigano.

A primeira retaliação aconteceu em agosto, quando quatro ciganos foram executados dentro de um restaurante em Feira de Santana. Após isso, no dia 4 de outubro, outro ataque tentou ocorreu na BR-116, região de Rafael Jambeiro. O Iomar Barreto Cabral morreu na hora. Se sogro conseguiu escapar com vida, mas foi morto pouco depois na chacina de Jequié, que ainda vitimou sua esposa que estava grávida e mais quatro pessoas, entre elas uma criança.

Imagens de circuito de segurança que o Portal A TARDE teve acesso mostram o momento em que os suspeitos deixam o local no dia do crime. [veja vídeo]

Divulgação

As investigações tiveram início pouco depois, com a localização do executor. "Nós tivemos uma primeira diligência cerca de dois meses atrás, tentando localizá-lo, mas não tivemos êxito. Logo em seguida, nós tivemos conhecimento que ele foi preso por outro crime e estaria no presídio. Mas, em razão do desenvolvimento de outras diligências, nós não noticiamos naquela época para poder avançar nas investigações e decretar, serem decretadas outras prisões", explicou o coordenador técnico do Depin, Paulo Guimarães.

Além dele, o policial militar da reserva teve uma participação chave no crime. "O Policial da Reserva já tem envolvimento em outros crimes em Alagoinhas, e nesse inquérito específico foi provado a participação dele no sentido de agenciar o pistoleiro. Então já é indício forte, por isso foi solicitada a prisão temporária dele e a juíza decretou e foi cumprida no dia a dia".