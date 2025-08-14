Menu
BAHIA EXPORT

Bahia Export destaca expansão aérea e investimentos na aviação do estado

Infraestrutura aeroportuária foi um dos temas abordados no evento

Por Isabela Cardoso e Flávia Requião

14/08/2025 - 20:24 h
Julio Ribas, CEO da VINCI Airports
Julio Ribas, CEO da VINCI Airports -

O Aeroporto de Salvador vive o melhor momento para rotas internacionais, segundo o CEO da VINCI Airports, Julio Ribas. A declaração aconteceu nesta quinta-feira, 14, durante o evento Bahia Export 2025, que acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador.

“O crescimento é expressivo, é cerca de 6%, mas mais expressivo ainda em relação às rotas internacionais. A gente está tendo o melhor ano de rotas internacionais no Aeroporto de Salvador. Relembrando, a gente tem três conexões com a Europa, a gente tem cinco conexões com as Américas e agora foi anunciado recentemente quatro operações semanais da Copa a partir de janeiro do próximo ano. Relembrando, a Copa conecta cerca de 80 cidades até um pouco mais”, diz o CEO.

Ribas ressaltou que a movimentação de passageiros também segue em alta. “O primeiro semestre a gente transportou cerca de três milhões e novecentos mil passageiros, mas como estamos crescendo, a gente tem bastante, bastante expectativa pro segundo semestre pegar esse ainda mais forte do que isso”.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Adriano Miranda, reforçou a importância dos aportes do Fundo Nacional de Aviação Civil (FENAC).

“A gente teve R$ 155 milhões do FENAC investidos em infraestrutura na Bahia. A gente teve especificamente no aeroporto de Vitória da Conquista, 76 milhões no novo aeroporto, 34 milhões em 12 municípios da Bahia e mais 45 milhões no aeroporto de Barreiras. Para além disso, o governo federal toca o programa Ampliar, que inclui em concessões federais aeroportos executivos como Guanambi, Lençóis e Paulo Afonso”, destaca.

Leia Também:

Ferrovias e portos: Bahia Export debate desafios e futuro da logística
Em meio ao tarifaço, Pablo Barrozo destaca posição da Bahia em exportações
Bahia Export 2025 reúne líderes para impulsionar infraestrutura e economia do estado

Miranda também destacou ações de monitoramento ambiental que impactam a aviação e o desenvolvimento regional.

“Nós estamos há uns três meses a monitorar o solo do aquífero Urucuia. É o maior aquífero do Brasil, 60% dele está na base. Nós estamos monitorando esse solo justamente para nós podermos fazer o melhor uso dessa água e podermos propor de forma científica como a gente vai usar essa água, respeitando o meio ambiente, que é necessário, que é extremamente necessário”, ressalta.

O Bahia Export 2025 segue até esta sexta-feira, 15, reunindo representantes do setor para discutir logística, infraestrutura e transporte, com foco no fortalecimento das exportações e no desenvolvimento econômico do estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Bahia Export 2025 evento Stiep

x