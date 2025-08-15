Homenagem a Diogo Jota e clássico: vai começar Premier League 2025/26

Liverpool é o atual campeão da Premier League - Foto: Paul Ellis / AFP

A espera acabou. A bola volta a rolar para a Premier League 2025/26 a partir desta sexta-feira, 15, e a nova edição já começa com emoção e grandes confrontos. Atual campeão, o Liverpool estreia em Anfield contra o Bournemouth, logo mais às 16h, em uma noite que será marcada com homenagens ao atacante Diogo Jota, vítima de um acidente de carro no último dia 3 de julho.

No comando técnico, a era Arne Slot substitui o estilo intenso de Jürgen Klopp por um jogo mais controlado e baseado na posse de bola. Os Reds chegam embalados por um mercado agressivo. O clube contratou Florian Wirtz e Hugo Ekitike para o ataque, além dos laterais Jeremie Frimpong e Milos Kerkez.

Mohamed Salah e Virgil van Dijk seguem como líderes do elenco, mas a incógnita é se a nova defesa de Slot dará a solidez necessária para buscar o bicampeonato. O Bournemouth, que encerrou a última temporada em 9º lugar, tenta surpreender o campeão logo na largada.

City sem Rodri, Chelsea embalado e clássico no domingo

No sábado, 16, o Manchester City visita o Wolverhampton. Pep Guardiola, que viu sua equipe terminar apenas na 3ª colocação em 2024/25, ainda não terá Rodri em plena forma. O espanhol se recupera de grave lesão no joelho e só deve estar 100% após a pausa internacional.

O Chelsea estreia no domingo, 17, no Stamford Bridge, contra o Crystal Palace, rival que acaba de conquistar a Community Shield sobre o próprio Liverpool. Campeão do Mundial de Clubes, o time de Enzo Maresca chega com moral elevada e novidades como os brasileiros João Pedro e Estêvão, além dos jovens ingleses Cole Palmer, Liam Delap e Jamie Gittens.

O grande jogo da rodada, porém, será o clássico entre Manchester United e Arsenal, também no domingo. Vice-campeão nas últimas três temporadas, o Arsenal reforçou o meio com Martin Zubimendi e Christian Norgaard, e aposta em Viktor Gyökeres para resolver a carência de gols.

Do outro lado, o United inicia a primeira temporada completa com Rúben Amorim, apostando em um ataque renovado com Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, mas com a pressão de apagar o 15º lugar da campanha anterior.

Confira os jogos da 1ª rodada da Premier League 2025/26:

Sexta - 15/08:

Liverpool x Bournemouth - 16h

Sábado 16/08:

Aston Villa x Newcastle - 8h30

Brighton x Fulham - 11h

Sunderland x West Ham - 11h

Tottenham x Burnley - 11h

Wolves x Man. City - 13h30

Domingo 17/08:

Chelsea x Crystal Palace - 10h

Nottingham Forest x Brentford - 10h

Manchester United x Arsenal - 12h30

Segunda 18/08:

Leeds x Everton - 16h