Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRÉDITO EXTRA

Lula anuncia R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço

Plano será lançado nesta quarta e terá recursos fora da meta fiscal

Por Anderson Ramos

13/08/2025 - 6:49 h | Atualizada em 13/08/2025 - 12:30
Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço
Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que as empresas afetadas pelo tarifaço do governo de Donald Trump receberão R$ 30 bilhões em linhas de crédito. Mais detalhes serão apresentados nesta quarta-feira, 13.

O mandatário indicou que o valor pode ser ainda maior. "Essa quantia de R$ 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais porque não sabe quanto é’, declarou Lula, em entrevista ao canal Band News, na terça, 12.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula avalia pronunciamento em rede nacional para responder ao tarifaço
Plano de contingência contra tarifaço terá prioridade, diz Motta
Brasil amenizará efeitos do tarifaço com novos mercados, diz ministro

De acordo com Lula, o a prioridade será dada às menores companhias e a alimentos perecíveis. “A gente está pensando em ajudar as pequenas empresas, que exportam espinafre, frutas, mel e outras coisas. Empresas de máquinas. As grandes empresas têm mais poder de resistência”, prosseguiu o presidente.

Segundo o presidente, o plano procurará preservar os empregos e buscar mercados alternativos para os setores afetados. “Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Estamos mandando a outros países a lista das empresas que vendiam para os Estados Unidos porque a gente tem um lema: ninguém larga a mão de ninguém”, acrescentou.

O presidente também anunciou que ajudará os empresários afetados a brigar, na Justiça estadunidense, contra o tarifaço aos produtos brasileiros. “Não dá para dar de barato a taxação do Trump. Tem leis nos Estados Unidos, e a gente pode abrir processo. Eles podem brigar lá”, explicou.

Créditos extraordinários

Mais cedo, pouco após audiência pública no Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que as medidas de ajuda virão por meio de crédito extraordinário ao Orçamento, recursos usados em situações de emergência fora do limite de gastos do arcabouço fiscal. Esse sistema foi usado no ano passado para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Sem dar detalhes sobre o plano, Haddad afirmou que as medidas estão 100% prontas e que contemplam as demandas do setor produtivo. Ele ressaltou que a formulação das propostas ocorreu após reuniões com vários representantes e que deve ser “o necessário para atender aos afetados”.

*Com informações da Agência Brasil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo Lula plano de contingência tarifaço trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x