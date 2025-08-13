Lula anuncia R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço

Governo Lula anuncia ajuda para empresas atingidas pelo tarifaço - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que as empresas afetadas pelo tarifaço do governo de Donald Trump receberão R$ 30 bilhões em linhas de crédito. Mais detalhes serão apresentados nesta quarta-feira, 13.

O mandatário indicou que o valor pode ser ainda maior. "Essa quantia de R$ 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais porque não sabe quanto é’, declarou Lula, em entrevista ao canal Band News, na terça, 12.

De acordo com Lula, o a prioridade será dada às menores companhias e a alimentos perecíveis. “A gente está pensando em ajudar as pequenas empresas, que exportam espinafre, frutas, mel e outras coisas. Empresas de máquinas. As grandes empresas têm mais poder de resistência”, prosseguiu o presidente.

Segundo o presidente, o plano procurará preservar os empregos e buscar mercados alternativos para os setores afetados. “Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Estamos mandando a outros países a lista das empresas que vendiam para os Estados Unidos porque a gente tem um lema: ninguém larga a mão de ninguém”, acrescentou.

O presidente também anunciou que ajudará os empresários afetados a brigar, na Justiça estadunidense, contra o tarifaço aos produtos brasileiros. “Não dá para dar de barato a taxação do Trump. Tem leis nos Estados Unidos, e a gente pode abrir processo. Eles podem brigar lá”, explicou.

Créditos extraordinários

Mais cedo, pouco após audiência pública no Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que as medidas de ajuda virão por meio de crédito extraordinário ao Orçamento, recursos usados em situações de emergência fora do limite de gastos do arcabouço fiscal. Esse sistema foi usado no ano passado para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Sem dar detalhes sobre o plano, Haddad afirmou que as medidas estão 100% prontas e que contemplam as demandas do setor produtivo. Ele ressaltou que a formulação das propostas ocorreu após reuniões com vários representantes e que deve ser “o necessário para atender aos afetados”.

*Com informações da Agência Brasil