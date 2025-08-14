Menu
PERSEGUIÇÃO?

Governo Trump revoga vistos de funcionários ligados ao Mais Médicos

Entenda o que levou o governo americano a tomar decisão drástica

Por Redação

14/08/2025 - 6:06 h
Uniforme do programa Mais Médicos no Brasil
-

O secretário de atenção especializada à saúde, Mozart Sales, e o ex-assessor de assuntos internacionais do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, vão ter os vistos americanos revogados após decisão do departamento de estado do país de Donald Trump.

A medida acontece após a dupla, responsável pela implantação do programa Mais Médico no Brasil, ser acusada de cumplicidade na exploração de médicos pelo governo de Cuba.

A acusação também se estende a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Isso porque, em 2013, o governo Dilma Rousseff (PT) firmou acordo com a Opas, que coordenava a vinda de médicos cubanos.

À época, o Brasil pagava ao governo cubano por meio da Opas. O convênio entre os países, contudo, foi encerrado em 2018.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, declarou que os dois profissionais foram fundamentais para o Mais Médicos, que o programa salva vidas e que sobreviverá a ataques injustificáveis.

"Temos muito orgulho de todo esse legado que leva atendimento médico para milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde. Seguiremos firmes em nossas posições: saúde e soberania não se negociam. Sempre estaremos do lado do povo brasileiro", disse.

Revogação de vistos

Em julho, Marco Rubio determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seus familiares e “aliados na Corte”.

A medida foi anunciada horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), que realizou buscas e apreensões e determinou a utilização de tornozeleira eletrônica.

Rubio escreveu que Moraes tem perseguido Bolsonaro e promovido censura.

