Governo Trump revoga vistos de funcionários ligados ao Mais Médicos

Uniforme do programa Mais Médicos no Brasil - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O secretário de atenção especializada à saúde, Mozart Sales, e o ex-assessor de assuntos internacionais do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, vão ter os vistos americanos revogados após decisão do departamento de estado do país de Donald Trump.

A medida acontece após a dupla, responsável pela implantação do programa Mais Médico no Brasil, ser acusada de cumplicidade na exploração de médicos pelo governo de Cuba.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A acusação também se estende a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Isso porque, em 2013, o governo Dilma Rousseff (PT) firmou acordo com a Opas, que coordenava a vinda de médicos cubanos.

À época, o Brasil pagava ao governo cubano por meio da Opas. O convênio entre os países, contudo, foi encerrado em 2018.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, declarou que os dois profissionais foram fundamentais para o Mais Médicos, que o programa salva vidas e que sobreviverá a ataques injustificáveis.

"Temos muito orgulho de todo esse legado que leva atendimento médico para milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde. Seguiremos firmes em nossas posições: saúde e soberania não se negociam. Sempre estaremos do lado do povo brasileiro", disse.

Revogação de vistos

Em julho, Marco Rubio determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seus familiares e “aliados na Corte”.

A medida foi anunciada horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), que realizou buscas e apreensões e determinou a utilização de tornozeleira eletrônica.

Rubio escreveu que Moraes tem perseguido Bolsonaro e promovido censura.