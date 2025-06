Programa Mais Médicos atinge mais de 4 mil profissionais na Bahia

Davi Fontes, médico da família em Vila de Abrantes; programa já atende a 85% da população no estado - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O programa Mais Médicos alcançou número recorde de inscrições com 45.792 cadastros de profissionais interessados em atuar em regiões remotas, prioritárias ou com escassez desses profissionais.

Para a Bahia, se inscreveram 4.207, dos quais 316 já foram chamados para as vagas imediatas. Com esse incremento, o número de municípios atendidos salta de 335 para 356, uma cobertura de 85% do estado. O coordenador do programa na Bahia, Adalton Binas, aponta que a ação se destaca pela ampla cobertura no estado e por essas comunidades “terem um médico para chamar de seu”.

Os profissionais que vão assumir as vagas são distribuídos em três grupos: brasileiros regularizados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), brasileiros sem CRM - porque se formaram no exterior -, e estrangeiros, que também não possuem a documentação. O primeiro grupo já deve iniciar as atividades em junho, conforme o coordenador do programa na Bahia. Já os outros dois grupos devem começar os trabalhos em agosto, após regularização.

A intenção do programa é fortalecer a atenção primária à saúde, no Sistema Único de Saúde (SUS). Esses profissionais vão integrar as equipes de Saúde da Família e oferecer um acompanhamento mais próximo da população, como conta o médico Davi Fontes Muritiba, que atua em Abrantes, município de Camaçari.

“É algo que traz muita saúde para a comunidade. Não é apenas atender a população, atender uma dor de cabeça. É realmente ser médico de uma família, médico do local, da região, sabe?” Ele fala ainda que chega a realizar 15 atendimentos por dia - entre os agendados e sem agenda.

Adalton explica o impacto da atenção básica na saúde: “Quando a gente fortalece a atenção básica, diminuímos os números de óbitos fetais, de aborto, de mortes materna, quantidade de doenças crônicas, e muitas delas também podem ser mais controladas”. Ele ressalta que a prática diminui também o número de atendimentos que chegam até a atenção secundária.

Cobertura ampliada

Dos 316 médicos direcionados para o estado, 209 são da ampla concorrência, 81 são vagas étnico-raciais, 20 para pessoas com deficiência (PCD), e seis dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). O número de médicos em atuação na Bahia pelo Mais Médicos aumentou de 1.497 profissionais em atuação para 1.807, com os novos convocados.

Entre os 4.207 inscritos na Bahia, 4.085 fizeram inscrição para equipes de Saúde da Família, e 122 para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Para o médico Davi Fontes Muritiba, o Mais Médicos foi um divisor de águas. “Nunca tinha pensado em ser médico da família e é uma coisa que estou me apaixonando cada dia mais. É algo que me dá muito prazer e foi muito importante porque me deu uma direção muito boa na minha vida”, conta.