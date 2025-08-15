Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Flávio Dino prevê impacto positivo da reforma tributária para economia

Ministro do STF destacou, em Salvador, que simplificação dos tributos deve diminuir disputas judiciais

Luan Julião

Por Luan Julião

15/08/2025 - 14:00 h
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino -

O Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes – Bahia Export 2025, que debate o futuro da logística e do transporte na Bahia, começou na quinta-feira, 14 e seguiu até esta sexta-feira, 15, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, em Salvador. O evento reuniu ministros, autoridades, executivos e especialistas para discutir políticas públicas e investimentos estratégicos no setor.

Nesta sexta, o fórum recebereu o Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que detalhou o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, convidado para falar sobre os impactos da reforma tributária para o desenvolvimento nacional.

Aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, a reforma tributária é considerada a maior mudança no sistema de impostos do país em décadas.

Rui Costa destaca alinhamento estratégico no setor produtivo durante Bahia Export
Saiba o que pensa Flávio Dino sobre mudanças no foro privilegiado
STF define data do julgamento do Bolsonaro

Em entrevista concedida durante o evento, Dino destacou que, além do impacto econômico, a mudança também deve ter reflexos significativos na redução da judicialização tributária, um problema recorrente no país. Segundo ele, atualmente o Supremo Tribunal Federal analisa semanalmente ações relacionadas a disputas fiscais envolvendo União, estados e municípios.

A reforma tributária foi votada pelo Congresso Nacional e entra em vigor a partir do ano que vem, no regime de transição, até 2031/2032. Nós temos muita esperança de que isso vá diminuir os litígios tributários, porque há um vetor de simplificação do sistema tributário
Flávio Dino - ministro do STF

"Quando você tem muitos tributos e muitas leis, é claro que isso aumenta a margem de conflito. E esse conflito acaba por ser judicializado. Então, todas as semanas, literalmente, o Supremo julga questões sobre as taxas tributárias dos estados, dos municípios e do governo federal."

Esse princípio, segundo Dino, está presente em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e determina que quem tem mais patrimônio e renda deve pagar proporcionalmente mais impostos.

"Uma simplificação e a diminuição dos impostos ajudam o setor privado, porque conferem mais estabilidade jurídica e, ao mesmo tempo, acredito que facilitarão a tarefa do Judiciário de aplicar a lei em cada caso concreto. Tenho, portanto, a expectativa de que haverá, como cidadão brasileiro, outras etapas da reforma tributária para tratar de outros temas, como, por exemplo, a chamada regressividade do sistema tributário, no sentido de que ele não cumpre adequadamente o princípio da capacidade contributiva que está na Constituição."

"Esse princípio prevê que quem tem mais patrimônio e mais riquezas deve contribuir mais, como ocorre em todos os países da chamada OCDE. Mas esse é um tema sobretudo político. No caso do Judiciário, nós esperamos que haja esse efeito: diminuir a conflitosidade e facilitar, portanto, a atuação dos empresários e do setor público."

Bahia Export 2025 Desenvolvimento Econômico Flávio Dino PAC reforma tributária Rui Costa setor produtivo

x