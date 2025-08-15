POLÍTICA
Muniz defende implantação de parque público em terreno da Graça
Proposta está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador e vai ser discutida em audiência
Por Da Redação
O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), defendeu a implantação de um parque público no bairro da Graça, ampliando as opções de lazer e convívio social em uma das regiões mais tradicionais da capital baiana.
A proposta de desapropriação de um terreno com área de 8.391,65 m² foi debatida na Câmara Municipal de Salvador, na quinta-feira, 14,através de uma audiência pública. A proposta do vereador Hélio Ferreira (PCdoB) defende que a criação do parque atenderá a uma demanda antiga da comunidade local, que carece de áreas verdes para atividades de recreação, práticas esportivas e eventos culturais.
“O local é propício para uma praça com área de lazer para os moradores da Graça. Com certeza, essa destinação para o local beneficiaria a população”, avaliou Muniz.
A criação do espaço também garantiria a manutenção da Feira da Fraternidade, que ocorre uma vez por ano na localidade, há mais de 40 anos e a criação de vagas de estacionamento que também poderão atender à Igreja da Vitória, situada nas proximidades.
A audiência pública, presidida por Carlos Muniz (PSDB), contou também com a participação dos vereadores Sidninho (PP), Maurício Trindade (PP), Omarzinho Gordilho (PDT), Claudio Tinoco (União), Kiki Bispo (União), Rodrigo Amaral (PSDB), Cris Correia (PSDB) e do ex-vereador Edvaldo Brito.
Alvará liberado
Apesar do projeto apresentado pelo vereador, o local é alvo de interesse da construtora Costa Andrade, que quer constuir um empreendimento no local, que é uma das regiões mais valorizadas da capital baiana.
A construção, inclusive, já possui alvará liberado pela Prefeitura de Salvador. A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a empresa Costa Andrade para obter mais detalhes sobre o empreendimento, mas até a publicação desta matéria, não houve sucesso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes