Vídeo íntimo de padre vaza e provoca atitude de igreja

Foi vazado um vídeo íntimo no qual o padre aparece mantendo relações sexuais com uma mulher - Foto: Reprodução | Instagram

Um padre do município de Floriano, a 246 km de Teresina (PI), foi afastado de suas funções nesta quinta-feira, 14, pela Diocese local.

A decisão veio após a circulação, nas redes sociais e em grupos de mensagens, de um vídeo íntimo no qual o religioso aparece mantendo relações sexuais com uma mulher cuja identidade não foi revelada.

O sacerdote foi identificado como Vinícius José de Madeira Messias. Segundo o comunicado oficial, ele ficará afastado por tempo indeterminado de todo e qualquer exercício público do ministério sacerdotal.

A medida impede que presida missas, celebre sacramentos ou sacramentais na presença de fiéis, exceto nos casos previstos pelo direito canônico, como o atendimento a pessoas em risco de morte.

Diocese de Floriano fala sobre decisão com padre

Em nota, a Diocese de Floriano não mencionou o vídeo como motivo para a decisão, mas afirmou que o afastamento é “uma medida de caráter pastoral e administrativo, adotada com espírito de prudência, visando o bem da Igreja, o cuidado com o povo de Deus confiado a esta diocese e a devida atenção à pessoa do sacerdote”.

O vídeo, que circula entre moradores e usuários de redes sociais, mostra o padre em ato sexual. Uma captura de tela também se espalhou pela internet, com o rosto da mulher coberto por um emoji, mas permitindo a identificação do religioso.

Até o momento, nem o padre nem a Diocese se pronunciaram publicamente sobre o conteúdo das imagens ou sobre eventuais procedimentos internos que possam ser adotados. Não há informações sobre investigações formais relacionadas ao caso.

O episódio provocou repercussão na cidade de pouco mais de 60 mil habitantes, onde o sacerdote atuava em celebrações e atividades comunitárias. A Diocese não informou quem assumirá temporariamente as funções paroquiais durante o afastamento.