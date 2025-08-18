Andressa Urach sai em defesa de Hytalo Santos após prisão: "Inocência"

Hytalo Santos foi detido em São Paulo no dia 15 de agosto de 2025 - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach se manifestou publicamente em defesa de Hytalo Santos, preso na última semana sob acusações de exploração sexual infantil.

Em publicação recente, ela declarou: “Eu, do fundo do meu coração acredito na sua inocência e eu acredito que tudo o que estão fazendo com você é permissão de Deus para que você fique mais próximo dele”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hytalo Santos foi detido em São Paulo no dia 15 de agosto de 2025, junto com seu marido, Israel Nata Vicente, em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça da Paraíba. Ambos são investigados por tráfico de pessoas e exploração sexual infantil, com indícios de envolvimento em trabalho infantil e exposição de menores.



Em nota, o Ministério Público da Paraíba reforçou o compromisso na defesa de crianças e adolescentes, ressaltando a necessidade de enfrentar casos de exploração sexual com máxima proteção à intimidade das vítimas.

Veja o vídeo:

GENTE? Andressa Urach afirma que acredita na inocência de Hytalo Santos:



“Eu, do fundo do meu coração acredito na sua inocência e eu acredito que tudo o que estão fazendo com você é permissão de Deus para que você fique mais próximo dele.” pic.twitter.com/G2YFbsI5vN — poponze (@poponze) August 18, 2025

Menor exposta por Hytalo Santos rompe o silêncio após prisão

Kamylinha Santos, a primeira adolescente a aparecer em vídeos de Hytalo Santos, rompeu o silêncio e falou pela primeira vez após a prisão do influenciador, investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por adultização e exploração de menores.

“Eu era fã dele quando ele morava lá em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dança, sempre gostei de dançar. Então, eu postava vídeos dançando. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar, entendeu?”, afirmou a jovem em entrevista concedida ao Domingo Espetacular, da Record, nesse domingo, 17.

A jovem, que foi “adotada” por Hytalo aos 12 anos, tem 17 anos atualmente e já esteve no centro de diversas polêmicas. Aos 16 anos, ela passou por cirurgia para colocar silicone, foi emancipada judicialmente e chegou a anunciar uma gravidez do irmão de Hytalo, Hyago Santos, mas sofreu um aborto dias depois.