HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Andressa Urach sai em defesa de Hytalo Santos após prisão: "Inocência"

Influenciadora afirma acreditar na inocência do criador de conteúdo acusado de exploração sexual infantil e investigado por tráfico de pessoas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

18/08/2025 - 9:54 h | Atualizada em 18/08/2025 - 12:29
Hytalo Santos foi detido em São Paulo no dia 15 de agosto de 2025
Hytalo Santos foi detido em São Paulo no dia 15 de agosto de 2025

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach se manifestou publicamente em defesa de Hytalo Santos, preso na última semana sob acusações de exploração sexual infantil.

Em publicação recente, ela declarou: “Eu, do fundo do meu coração acredito na sua inocência e eu acredito que tudo o que estão fazendo com você é permissão de Deus para que você fique mais próximo dele”.

Leia Também:

Lixo, bebidas e insalubridade: como era a casa de Hytalo Santos
Menor exposta por Hytalo Santos rompe o silêncio após prisão
Porsche de cantor famoso fica destruída após acidente

Hytalo Santos foi detido em São Paulo no dia 15 de agosto de 2025, junto com seu marido, Israel Nata Vicente, em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça da Paraíba. Ambos são investigados por tráfico de pessoas e exploração sexual infantil, com indícios de envolvimento em trabalho infantil e exposição de menores.

Em nota, o Ministério Público da Paraíba reforçou o compromisso na defesa de crianças e adolescentes, ressaltando a necessidade de enfrentar casos de exploração sexual com máxima proteção à intimidade das vítimas.

Veja o vídeo:

Menor exposta por Hytalo Santos rompe o silêncio após prisão

Kamylinha Santos, a primeira adolescente a aparecer em vídeos de Hytalo Santos, rompeu o silêncio e falou pela primeira vez após a prisão do influenciador, investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por adultização e exploração de menores.

“Eu era fã dele quando ele morava lá em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dança, sempre gostei de dançar. Então, eu postava vídeos dançando. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar, entendeu?”, afirmou a jovem em entrevista concedida ao Domingo Espetacular, da Record, nesse domingo, 17.

A jovem, que foi “adotada” por Hytalo aos 12 anos, tem 17 anos atualmente e já esteve no centro de diversas polêmicas. Aos 16 anos, ela passou por cirurgia para colocar silicone, foi emancipada judicialmente e chegou a anunciar uma gravidez do irmão de Hytalo, Hyago Santos, mas sofreu um aborto dias depois.

Tags:

Andressa Urach Hytalo Santos polêmica

x