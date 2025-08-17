Porsche de cantor famoso fica destruída após acidente

O famoso não estava no carro durante o acidente - Foto: Reprodução | Instagram

O carro do cantor Anderson Neiff foi envolvido em um acidente neste domingo, 17, após colidir com um poste na BR-232, rodovia que liga Recife a Parnamirim, em Pernambuco. O veículo de luxo, do modelo Porsche, ficou completamente destruído após a colisão.

Em um registro, divulgado nas redes sociais pelo perfil Choquei, é possível ver o estado do automóvel pertencente ao artista. Neiff usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e garantiu que não estava conduzindo o veículo.

“O que aconteceu foi que meu segurança foi me buscar e a pista estava molhada, pois estava chovendo muito. Ele pegou uma aquaplanagem, perdeu o controle e bateu no poste, f*deu o carro”, explicou.

O famoso ainda reforçou que está tudo bem com o segurança. “Graças a Deus que meu segurança está com vida e está tudo tranquilo, tudo bem. Foi só isso e o pessoal pensou que eu morri”, concluiu ele, brincando com a situação no final.

Neiff também aproveitou para mandar um recado para os haters que desejam sua morte e comemoram a possibilidade da fatalidade. “Eu sou imortal bando de filhos da p*ta. Vocês ainda vão ter que me engolir”, disparou.