MC Daniel desabafa sobre saudade do filho após separação

MC Daniel e Rás juntos - Foto: Reprodução | Instagram

MC Daniel usou suas redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente de seu filho, Rás, que completa seis meses de vida neste domingo, 17. Separado da mãe do garoto, a influenciadora Lorena Maria, o cantor afirmou que sente falta de ver o herdeiro todos os dias.

“Feliz 6 meses meu filho Sinto sua falta todos os dias”, escreveu ele na legenda da publicação, seguido de um emoji triste. Em outro post, Daniel celebrou novamente a vida do pequeno, que mora com a mãe no Rio de Janeiro, enquanto ele vive em São Paulo com a família.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“6 meses do meu melhor amigo. Metade de um ano aprendendo e crescendo, cada dia com vc é um presente que Deus sabia que eu precisava. Te amo, filho!”, afirmou ele na publicação, em que parece conversando com o garoto.

Término polêmico

O anúncio do término de Lorena e Daniel foi feito em julho deste ano. A morena fez um post em seu perfil do Instagram falando sobre o assunto, que também foi confirmado pelo funkeiro minutos depois.

“Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial”, declarou.

O cantor também pediu que o público evite julgamentos e ataques, especialmente contra sua ex-companheira. “Não quero que ninguém a ataque ou a julgue, principalmente por ela ser mulher e mãe. Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não muda agora. Sempre terei gratidão por tudo o que vivemos. Nosso laço é eterno, por tudo o que construímos juntos”, escreveu.

Após o anúncio, surgiram diversos boatos de confusões entre os dois, incluindo uma acusação de agressão feita por um ex-amigo de Lorena. Na época, os dois se manifestaram sobre as polêmicas e informaram que não passavam de caso inventados.