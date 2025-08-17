Anitta vira piada ao visitar aldeia indígena: “Rebolar pros índios”

Anitta e Luciano na aldeia - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta resolveu fazer uma visita especial ao território indígena do Xingu, no Mato Grosso, neste fim de semana. Acompanhada do apresentador Luciano Huck, a cantora se encontrou com o cacique Raoni Metuktire, líder do povo mẽbêngôkre, conhecidos como Kayapó.

O encontro faz parte das gravações especiais do programa Domingão Com Huck, exibido todo domingo na TV Globo. A famosa ainda aproveitou para usar as vestimentas típicas do local, além de fazer uma série de pinturas indígenas pelo corpo.

Entretanto, a ida dela ao local acabou virando motivo de piada entre os próprios membros da aldeia indígena. Um jovem usou seu perfil do Instagram para debochar da artista e afirmou que ela estava no local apenas para rebolar.

“Minhas anittako”, escreveu ele na legenda da publicação com outras duas indígenas. Em seguida, o jovem compartilhou uma foto da cantora ao lado do cacique, com a frase: “Anitta vai rebolar pros índios”.

Anitta na aldeia | Foto: Reprodução | Instagram

Repercussão na web

Os prints dos posts do garoto acabaram viralizando nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas no aplicativo X, antigo Twitter, além de críticas de alguns fãs da cantora.

“Eles quebrando tabus mostrando que homem hétero indígena pode ser misógino também”, disse um. “Adolescente retardado tem em todo lugar mesmo”, afirmou outro. “A adolescência é igual em qualquer povo mesmo kkkkkk”, reforçou um terceiro.