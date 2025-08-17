Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PEGOU MAL?

Anitta vira piada ao visitar aldeia indígena: “Rebolar pros índios”

A cantora visitou o local na companhia de Luciano Huck

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 19:01 h
Anitta e Luciano na aldeia
Anitta e Luciano na aldeia -

Anitta resolveu fazer uma visita especial ao território indígena do Xingu, no Mato Grosso, neste fim de semana. Acompanhada do apresentador Luciano Huck, a cantora se encontrou com o cacique Raoni Metuktire, líder do povo mẽbêngôkre, conhecidos como Kayapó.

O encontro faz parte das gravações especiais do programa Domingão Com Huck, exibido todo domingo na TV Globo. A famosa ainda aproveitou para usar as vestimentas típicas do local, além de fazer uma série de pinturas indígenas pelo corpo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, a ida dela ao local acabou virando motivo de piada entre os próprios membros da aldeia indígena. Um jovem usou seu perfil do Instagram para debochar da artista e afirmou que ela estava no local apenas para rebolar.

“Minhas anittako”, escreveu ele na legenda da publicação com outras duas indígenas. Em seguida, o jovem compartilhou uma foto da cantora ao lado do cacique, com a frase: “Anitta vai rebolar pros índios”.

Anitta na aldeia
Anitta na aldeia | Foto: Reprodução | Instagram

Repercussão na web

Os prints dos posts do garoto acabaram viralizando nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas no aplicativo X, antigo Twitter, além de críticas de alguns fãs da cantora.

Leia Também:

Cantora famosa celebra aniversário com bolo de Labubu
Felca expõe ameaças após vídeo polêmico: “Pedófilos foram atacados”
Marido de Sasha se irrita com críticas sobre a modelo

“Eles quebrando tabus mostrando que homem hétero indígena pode ser misógino também”, disse um. “Adolescente retardado tem em todo lugar mesmo”, afirmou outro. “A adolescência é igual em qualquer povo mesmo kkkkkk”, reforçou um terceiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aldeia indígena anitta cantora

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta e Luciano na aldeia
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Anitta e Luciano na aldeia
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Anitta e Luciano na aldeia
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Anitta e Luciano na aldeia
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x