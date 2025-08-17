Felca expõe ameaças após vídeo polêmico: “Pedófilos foram atacados”

Felca denunciou casos de exposição infantil - Foto: Reprodução | Youtube

Convidado especial do programa Altas Horas, da TV Globo, Felca falou sobre a repercussão do vídeo-denúncia que fez contra a adultização de crianças na web. O influenciador contou que recebeu uma série de ameaças nas redes sociais após divulgar o fato.

“Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos”, completou.

Um ano de estudo

Durante o bate papo, Felca também contou que ficou cerca de um ano estudando o caso e observando os perfis destas crianças expostas na web. “Observei na internet esse movimento de crianças produzindo conteúdo e o público era dividido entre crianças e pais, mas tinha pedófilos”, revelou.

“É um tema tão aversivo, que, se não tem sangue de barata - e eu não tenho -, você não consegue ficar trinta minutos ao dia. Ficava com agonia, amargor na boca. Pela saúde mental, desligava o notebook”, confessou.

Ele ainda explicou como o tema chamou sua atenção. “Eram conteúdos [aparentemente] inocentes, criança brincando, se divertindo, mas tinham pedófilos 'cantando' aquelas crianças. Você vê aquilo, vê pessoas que adultizam propositalmente a criança”, disparou.

“Se você não sente uma indignação, não é ser humano. Eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Liguei minha câmera no meu quarto e causou um movimento tão gigantesco que está sendo nebuloso, meio difícil de cair a ficha”, afirmou.

Repercussão

Por fim, Felca falou sobre a repercussão de seu vídeo e reforçou que isso serviu de alerta para muitas pessoas que nunca haviam pensado o qual grave é o tema. “Me mandaram fotos de pessoas assistindo ao meu vídeo no ônibus, no metrô. Fico muito feliz porque não é sobre mim, é sobre a causa”, disse.

“Eu tinha, em todas as redes, talvez, de 15 milhões a 20 milhões. Na rede social principal, 8,8 milhões. Hoje, só na rede principal, [tenho] 15,5. Em cinco dias, foram mais de sete milhões e crescendo”, concluiu.