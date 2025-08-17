Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRETA

Marido de Sasha se irrita com críticas sobre a modelo

O jovem rebateu os ataques a filha de Xuxa Meneghel

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 16:38 h
Sasha e João Lucas juntos
Sasha e João Lucas juntos -

João Lucas usou suas redes sociais para rebater os ataques contra sua esposa, Sasha Meneghel. O cantor respondeu um comentário feito por uma usuária da rede social X, o antigo Twitter, em que afirmou que a modelo precisava engordar mais.

“Mulher de Deus, compra um Sustagen”, escreveu a moça, indicando um suplemento alimentar para a filha de Xuxa Meneghel. Irritado, o marido dela reforçou que a famosa estava muito bem alimentada e saudável.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Vão tomar no c* vocês que falam do corpo dos outros... Gata, feliz, gostosa e saudável”, escreveu ele, que acompanhou a esposa durante a festa de aniversário de Bruna Marquezine neste fim de semana, no Rio de Janeiro.

Ex e atual de Bruna na mesma festa

A festa de Bruna Marquezine contou com uma série de momentos inusitados. Convidados especiais da artista, os atores João Guilherme e Danilo Mesquita, ex-namorado e atual affair, compareceram ao local usando roupas quase iguais.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, os dois aparecem usando calça preta, cinto, regata branca e jaqueta de couro, com modelos praticamente idênticos. A coincidência foi o suficiente para os internautas comentarem sobre o assunto na web.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

João Lucas Marido de Sasha Sasha Meneghel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sasha e João Lucas juntos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Sasha e João Lucas juntos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Sasha e João Lucas juntos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Sasha e João Lucas juntos
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x