Marido de Sasha se irrita com críticas sobre a modelo

João Lucas usou suas redes sociais para rebater os ataques contra sua esposa, Sasha Meneghel. O cantor respondeu um comentário feito por uma usuária da rede social X, o antigo Twitter, em que afirmou que a modelo precisava engordar mais.

“Mulher de Deus, compra um Sustagen”, escreveu a moça, indicando um suplemento alimentar para a filha de Xuxa Meneghel. Irritado, o marido dela reforçou que a famosa estava muito bem alimentada e saudável.

“Vão tomar no c* vocês que falam do corpo dos outros... Gata, feliz, gostosa e saudável”, escreveu ele, que acompanhou a esposa durante a festa de aniversário de Bruna Marquezine neste fim de semana, no Rio de Janeiro.

Ex e atual de Bruna na mesma festa

A festa de Bruna Marquezine contou com uma série de momentos inusitados. Convidados especiais da artista, os atores João Guilherme e Danilo Mesquita, ex-namorado e atual affair, compareceram ao local usando roupas quase iguais.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, os dois aparecem usando calça preta, cinto, regata branca e jaqueta de couro, com modelos praticamente idênticos. A coincidência foi o suficiente para os internautas comentarem sobre o assunto na web.