DEU RUIM!

Ator expõe fobia inusitada e quase vomita em programa

O artista precisou se conter para não passar mal

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 16:01 h
O artista não conseguiu conter as reações
Ralf Little passou por uma situação inusitada durante sua participação no programa Saturday Kitchen, da BBC. O ator britânico revelou que possui fobia de tomates e precisou contar o vômito ao tocar no assunto durante as gravações da atração.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Square Mile (@squaremile)

“Tomates... Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima…”, disse ele, tentando conter o enjoo.

O artista, que ficou conhecido ao participar da série Death in Paradise, ainda reforçou que precisaria levar o tópico para sua terapeuta. “Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente...Vou ter que levar isso para a minha terapeuta”, disse ele, tendo sua segunda crise de náusea.

O momento acabou viralizando nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas, pois enquanto uns achavam que o famoso estava exagerando, outros se compareceram com a situação dele.

