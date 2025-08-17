TEMA INUSITADO
Cantora famosa celebra aniversário com bolo de Labubu
Um registro do bolo foi compartilhado na web
Por Franciely Gomes
Madonna resolveu celebrar seus 67 anos com um tema inusitado. A cantora recebeu um bolo com o rosto do boneco Labubu, famoso entre as personalidades do mundo da moda e entre as crianças de todo o mundo.
O bolo foi um presente da designer de moda Bea Åkerlund, que é amiga e figurinista de Madonna. A profissional compartilhou um registro do doce em seu perfil do Instagram e mandou felicitações para a famosa. “Feliz aniversário, Madudu”, escreveu ela.
No registro, o boneco aparece usando o famoso sutiã de cone da cantora, fazendo uma homenagem a ela, que celebrou a data em Florença, na Itália, ao lado de quatro de seus filhos: Lourdes Leon, Rocco Ritchie e as gêmeas Stella e Estere.
A famosa ainda aproveitou para curtir a tradicional corrida de cavalos na Piazza del Campo, na cidade de Siena, ainda na Itália. Após o evento, ela seguiu com os filhos para finalizar as comemorações em um hotel cinco estrelas.
