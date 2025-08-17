Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEMA INUSITADO

Cantora famosa celebra aniversário com bolo de Labubu

Um registro do bolo foi compartilhado na web

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 18:29 h
Bonecos Labubu à venda
Bonecos Labubu à venda -

Madonna resolveu celebrar seus 67 anos com um tema inusitado. A cantora recebeu um bolo com o rosto do boneco Labubu, famoso entre as personalidades do mundo da moda e entre as crianças de todo o mundo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

O bolo foi um presente da designer de moda Bea Åkerlund, que é amiga e figurinista de Madonna. A profissional compartilhou um registro do doce em seu perfil do Instagram e mandou felicitações para a famosa. “Feliz aniversário, Madudu”, escreveu ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Bolo de Madonna
Bolo de Madonna | Foto: Reprodução | Instagram

No registro, o boneco aparece usando o famoso sutiã de cone da cantora, fazendo uma homenagem a ela, que celebrou a data em Florença, na Itália, ao lado de quatro de seus filhos: Lourdes Leon, Rocco Ritchie e as gêmeas Stella e Estere.

Leia Também:

Felca expõe ameaças após vídeo polêmico: “Pedófilos foram atacados”
Marido de Sasha se irrita com críticas sobre a modelo
Ator expõe fobia inusitada e quase vomita em programa

A famosa ainda aproveitou para curtir a tradicional corrida de cavalos na Piazza del Campo, na cidade de Siena, ainda na Itália. Após o evento, ela seguiu com os filhos para finalizar as comemorações em um hotel cinco estrelas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aniversário de madonna cantora labubu madonna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bonecos Labubu à venda
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Bonecos Labubu à venda
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Bonecos Labubu à venda
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Bonecos Labubu à venda
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x