Cantora famosa celebra aniversário com bolo de Labubu

Bonecos Labubu à venda - Foto: Reprodução

Madonna resolveu celebrar seus 67 anos com um tema inusitado. A cantora recebeu um bolo com o rosto do boneco Labubu, famoso entre as personalidades do mundo da moda e entre as crianças de todo o mundo.

O bolo foi um presente da designer de moda Bea Åkerlund, que é amiga e figurinista de Madonna. A profissional compartilhou um registro do doce em seu perfil do Instagram e mandou felicitações para a famosa. “Feliz aniversário, Madudu”, escreveu ela.

Bolo de Madonna | Foto: Reprodução | Instagram

No registro, o boneco aparece usando o famoso sutiã de cone da cantora, fazendo uma homenagem a ela, que celebrou a data em Florença, na Itália, ao lado de quatro de seus filhos: Lourdes Leon, Rocco Ritchie e as gêmeas Stella e Estere.

A famosa ainda aproveitou para curtir a tradicional corrida de cavalos na Piazza del Campo, na cidade de Siena, ainda na Itália. Após o evento, ela seguiu com os filhos para finalizar as comemorações em um hotel cinco estrelas.