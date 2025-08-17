ROMANCE NO AR
Tá rolando? Zé Felipe aumenta indícios de romance com Ana Castela
O cantor está solteiro desde o término com Virginia Fonseca
Por Franciely Gomes
Zé Felipe voltou a ser alvo de comentários sobre sua relação com Ana Castela. O cantor esteve na cidade da artista neste final de semana, após alegar na web que iria visitar outro local.
O famoso posou ao lado de um amigo no Instagram, afirmando que os dois pegariam um voo para Goiânia, cidade em que ele mora com a família. “Show, entregue, vamos para casa. Boa noite a todos”, escreveu o amigo dele na legenda do post.
Entretanto, o jatinho do filho do cantor Leonardo acabou pousando em outra cidade antes de ir para casa. De acordo com informações do portal de Leo Dias, a aeronave esteve em Londrina, no Paraná, cidade que Ana Castela vive com a família.
Apesar de não ter nenhuma confirmação oficial dos dois, a informação acabou viralizando nas redes sociais e aumentou os rumores de um possível romance entre eles, que já está sendo especulado há alguns meses.
Leia Também:
Viagem para Orlando
Os boatos em torno do novo casal surgiram durante uma viagem deles por Orlando, nos Estados Unidos. Na época, Zé Felipe foi flagrado curtindo o dia no parque da Disney ao lado da boiadeira e de seus familiares, com direito a roupas iguais e tudo.
Porém a informação foi negada por eles, que reforçaram que são apenas bons amigos. “Conversei com Ana Castela agora sobre o Zé Felipe. [Ela disse]: ‘Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot [parque da Disney]. Mas nada a ver [sobre estarmos ficando]. Não tem nada de mais’”, disse o jornalista Lucas Pasin.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes