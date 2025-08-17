Tá rolando? Zé Felipe aumenta indícios de romance com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe voltou a ser alvo de comentários sobre sua relação com Ana Castela. O cantor esteve na cidade da artista neste final de semana, após alegar na web que iria visitar outro local.

O famoso posou ao lado de um amigo no Instagram, afirmando que os dois pegariam um voo para Goiânia, cidade em que ele mora com a família. “Show, entregue, vamos para casa. Boa noite a todos”, escreveu o amigo dele na legenda do post.

Entretanto, o jatinho do filho do cantor Leonardo acabou pousando em outra cidade antes de ir para casa. De acordo com informações do portal de Leo Dias, a aeronave esteve em Londrina, no Paraná, cidade que Ana Castela vive com a família.

Apesar de não ter nenhuma confirmação oficial dos dois, a informação acabou viralizando nas redes sociais e aumentou os rumores de um possível romance entre eles, que já está sendo especulado há alguns meses.

Viagem para Orlando

Os boatos em torno do novo casal surgiram durante uma viagem deles por Orlando, nos Estados Unidos. Na época, Zé Felipe foi flagrado curtindo o dia no parque da Disney ao lado da boiadeira e de seus familiares, com direito a roupas iguais e tudo.

Porém a informação foi negada por eles, que reforçaram que são apenas bons amigos. “Conversei com Ana Castela agora sobre o Zé Felipe. [Ela disse]: ‘Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot [parque da Disney]. Mas nada a ver [sobre estarmos ficando]. Não tem nada de mais’”, disse o jornalista Lucas Pasin.