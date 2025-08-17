Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMANCE NO AR

Tá rolando? Zé Felipe aumenta indícios de romance com Ana Castela

O cantor está solteiro desde o término com Virginia Fonseca

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 19:50 h
Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo
Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo -

Zé Felipe voltou a ser alvo de comentários sobre sua relação com Ana Castela. O cantor esteve na cidade da artista neste final de semana, após alegar na web que iria visitar outro local.

O famoso posou ao lado de um amigo no Instagram, afirmando que os dois pegariam um voo para Goiânia, cidade em que ele mora com a família. “Show, entregue, vamos para casa. Boa noite a todos”, escreveu o amigo dele na legenda do post.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, o jatinho do filho do cantor Leonardo acabou pousando em outra cidade antes de ir para casa. De acordo com informações do portal de Leo Dias, a aeronave esteve em Londrina, no Paraná, cidade que Ana Castela vive com a família.

Apesar de não ter nenhuma confirmação oficial dos dois, a informação acabou viralizando nas redes sociais e aumentou os rumores de um possível romance entre eles, que já está sendo especulado há alguns meses.

Leia Também:

Anitta vira piada ao visitar aldeia indígena: “Rebolar pros índios”
Cantora famosa celebra aniversário com bolo de Labubu
Felca expõe ameaças após vídeo polêmico: “Pedófilos foram atacados”

Viagem para Orlando

Os boatos em torno do novo casal surgiram durante uma viagem deles por Orlando, nos Estados Unidos. Na época, Zé Felipe foi flagrado curtindo o dia no parque da Disney ao lado da boiadeira e de seus familiares, com direito a roupas iguais e tudo.

Porém a informação foi negada por eles, que reforçaram que são apenas bons amigos. “Conversei com Ana Castela agora sobre o Zé Felipe. [Ela disse]: ‘Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot [parque da Disney]. Mas nada a ver [sobre estarmos ficando]. Não tem nada de mais’”, disse o jornalista Lucas Pasin.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela romance zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Zé Felipe e Ana Castela estão sendo alvo de rumores há um tempo
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x