Joelma arranca microfone de fã após crítica e é detonada: “Horrível”

Joelma protagonizou uma polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante um show em Manaus, no Amazonas, no final de semana, a cantora Joelma protagonizou uma polêmica. Ela arrancou o microfone das mãos da mulher após não gostar do que ouviu. Em seguida, ela expulsou a espectadora do palco. A atitude da artista fez com que ela fosse criticada.

Tudo aconteceu durante um momento que um grupo de fãs subiu ao palco. Uma das jovens pegou um microfone e criticou a atual fase de Joelma, dizendo que o público só gosta das músicas da banda Calypso.

A cantora não faz parte do grupo há mais de dez anos. “A gente não gosta das músicas quando outro cantor canta, a gente gosta de todas as músicas da Calypso. A gente gosta! Sabe quais são as músicas que a gente gosta?”, disse a jovem.

A fã foi interrompida por Joelma, que tirou o microfone das mãos da fã e, logo depois, a expulsou do palco.

Nas redes sociais, a reação de Joelma foi críticas. “A verdade é que ela troca de roupa umas três vezes. Nessa hora entra um cantor e canta 5 músicas de outros artistas ou então a filha dela que canta. Ou seja, num show de 1h30, a Joelma mesmo só canta uns 40 minutos”, disparou uma pessoa.

“Fui ao show por insistência dos meus amigos, que falaram que era bom demais, que era animado, mas sinceramente…. Um dos piores shows da minha vida. Mas tem gosto pra tudo, e respeito! Reconheço também o legado dela, a performer que ela é, mas o show é horrível”, escreveu outra.

Assista ao momento:

GENTE? Joelma tira o microfone da mão de fã à força após receber críticas sobre seu novo repertório musical. pic.twitter.com/lSwgbDCTPa — poponze (@poponze) August 18, 2025

Joelma revela outra paixão

Joelma surpreendeu os fãs ao revelar que a música não foi sua primeira opção de profissão. Convidada do programa ‘Conversa Com Bial’, da TV Globo, a artista relembrou sua vida antes da fama e contou que sonhava em cursar direito na universidade e se tornar advogada.

“Queria ser advogada, queria estudar, queria um diploma e o que eu conhecia de música na minha cidade eram meus amigos, que tocavam por bebida. Aí eu pensava: ‘O futuro não é bom, não'”, disse ela.

Atualmente, a loira é uma das artistas mais famosas do Pará e conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos de carreira a frente da banda Calypso e em carreira solo, com hits como ‘A Lua Me Traiu’.