Joelma revela qual profissão teria se não fosse cantora

Joelma surpreendeu os fãs ao revelar que a música não foi sua primeira opção de profissão. Convidada do programa “Conversa Com Bial”, a artista relembrou sua vida antes da fama e contou que sonhava em cursar direito na universidade e se tornar advogada.

“Queria ser advogada, queria estudar, queria um diploma e o que eu conhecia de música na minha cidade eram meus amigos, que tocavam por bebida. Aí eu pensava: ‘O futuro não é bom, não'”, disse ela.

Atualmente, a loira é uma das artistas mais famosas do Pará e conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos de carreira a frente da banda Calypso e em carreira solo, com hits como “A Lua Me Traiu”.

Sequelas da Covid-19

Durante a entrevista, a cantora também relembrou os momentos difíceis que viveu com relação a sua saúde. Sincera, ela contou que foi diagnosticada com Covid-19 nove vezes nos últimos quatro anos e teve sequelas severas da doença.

“A luta foi grande, mas graças a Deus, venci. A primeira sequela foi na digestão. Por isso hoje suplemento na veia e no músculo. Os injetáveis fazem muito mais efeito. Foi o que me levantou”, disse ela, que costuma ficar com o rosto bem inchado durante o tratamento.