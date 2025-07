Pedro Scooby surge com rosto inchado e motivo surpreende

O surfista explicou o motivo do inchaço - Foto: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby surpreendeu os seguidores ao surgir com o rosto inchado nas redes sociais, nesta sábado, 19. O surfista contou que teve uma reação alérgica após fazer uma limpeza no dente, deixando sua bochecha e o olho inchados.

“Não vai dar pra responder todo mundo. Todo mundo me perguntando. Não foi nada demais, não. Foi uma limpeza que eu estava fazendo no dente e deu uma reação no canal da... da saliva, sei lá, onde sai a saliva”, explicou.

Pedro Scooby com rosto inchado | Foto: Reprodução | Instagram

O famoso ainda garantiu que o inchaço estava diminuindo aos poucos. “Teve reação, ontem ficou inchadão e hoje estou com uma bochechinha de leve. Tranquilo, saindo já. Obrigado pela preocupação”, afirmou.

Brigas com a ex

Recentemente, Scooby contou que viveu alguns conflitos com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani. Em entrevista ao podcast Em Pé, o surfista afirmou que a maioria das discussões eram sobre a criação dos três filhos deles: Dom, Ben e Liz.

“Eu tive um grande problema com a mãe dos meus filhos (Piovani), isso se tornou público e, na verdade, acho que era um problema normal entre pais separados, que pensam diferentes e, em algum momento, se conflitam e tentam se acertar”, disse ele.

O ex-BBB ainda confessou que, apesar dos conflitos, tem uma relação boa com a famosa. “Como a gente, pô, está se acertando cada vez mais. A mídia transforma isso em uma bola de neve muito maior e tudo mais. Vieram falar comigo, eu falei que o problema que eu estava passando era quando eu não tinha o que comer”, completou.