Celibato? Joelma choca ao revelar há quanto tempo está sem beijar

Joelma demonstrou estar muito feliz com a escolha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Solteira, a cantora Joelma surpreendeu os fãs ao falar sobre a sua vida amorosa — ou melhor, a falta dela. Ela revelou que está há cerca de sete anos sem beijar na boca e afirmou que isso não é um problema. Muito pelo contrário, a artista demonstrou estar muito feliz com isso.

Joelma, que se separou do produtor Ximbinha, em 2015, após 18 anos de casamento, disse que encontrou na tranquilidade a sua melhor fase. “Não beijo na boca há sete anos. Nunca tive tanta paz. Não quero perder isso, não. O povo tá muito doido por aí”, contou, em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A loira reforçou que não pretende se envolver com ninguém por enquanto.

O foco da artista agora está voltado para a família e a música. Aos 49 anos, em breve ela será avó pela primeira vez — e em dose dupla. Seus filhos Yago, 29, e Yasmim, 20, estão esperando bebês, com nascimento previsto para o segundo semestre. A artista afirmou estar realizada com a nova fase e dedica seu tempo ao que mais ama.

Na música, Joelma se prepara para lançar um novo álbum e iniciar a turnê ‘Arraiá Isso é Calypso’, inspirada nas festas juninas. Ela também tem presença confirmada em grandes eventos como o ‘Amazônia Para Sempre’, ligado à COP30, e o festival The Town, em São Paulo.

Mesmo com a presença muito forte nos palcos, ela revelou que, longe dos holofotes, prefere uma rotina simples. Natural de Almeirim, no interior do Pará, ela contou que ainda preserva os hábitos da infância.

Gosto de rio, de pescar, das coisas do mato. Às vezes, sou obrigada a viajar com os filhos para fora, mas não gosto. Sou do interior, gosto de ficar quietinha. Joelma - cantora

São João de Serrinha

Joelma é uma das atrações confirmadas do São João de Serrinha, no interior da Bahia, de 2025. O evento vai acontecer entre os dias 19 e 24 de junho, na Nova Arena Marianão.

Questões de saúde

Em abril, Joelma usou as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde após ter sido diagnosticada com infecção urinária. Ela foi atendida no Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, Goiás, depois de sentir desconforto abdominal.

Em uma publicação no stories do Instagram, rede social em que é seguida por 5,7 milhões de pessoas, a artista disse que está bem e agradeceu a preocupação dos fãs.

“Já tô em casa, bem e descansando! Obrigada pelo carinho de sempre, meus amores. Já, já tô de volta! Se preparem porque tô muito animada para os próximos shows e também para fazer do nosso Arraiá o maior de todos os tempos”, disse Joelma.

A assessoria de comunicação da cantora informou que ela dará uma pausa nos compromissos profissionais para cuidar da saúde. Na noite desta segunda-feira, 28, a artista se apresentaria no ‘Show 60 anos’ da Globo. O evento que celebrará a história da emissora irá ao ar logo após a exibição da novela ‘Vale Tudo’.

Leia a íntegra do comunicado sobre a saúde de Joelma:

“A cantora Joelma precisará fazer uma pequena pausa em seus trabalhos por orientação médica. No último domingo, 27 de abril de 2025, a artista sentiu um desconforto abdominal e foi prontamente atendida pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Após a realização de exames, foi diagnosticada com um quadro de infecção urinária. Seguindo a orientação médica, Joelma ficará algumas horas em repouso para garantir sua plena recuperação. Por esse motivo, Joelma precisará cancelar sua participação no show de 60 anos da TV Globo, que acontece nesta segunda-feira, 28 de abril. Agradecemos imensamente o carinho dos fãs, a compreensão dos parceiros e o apoio da imprensa neste momento. Em breve, Joelma estará de volta, com toda a energia e alegria de sempre. Com carinho, Equipe Joelma”.