Joelma revela o nome da primeira neta; veja

A cantora Joelma usou o seu Instagram nesta terça-feira, 11, para revelar que a sua filha está esperando uma menina e também contou qual vai ser o nome da bebê. A revelação aconteceu pouco mais de dois meses após a artista descobrir que seria avó pela primeira vez.

“É menina! Que a nossa pequena Zahara venha cheia de saúde e amor! Meu time de futebol tá crescendo, e dessa vez vesti azul só pra testar se vinha o contrário… e não é que funcionou? Seja bem-vinda, minha neta!”, escreveu ela na legenda. Nas fotos, Joelma aparece ao lado da filha caçula, Yasmin Mendes Farias, e do genro, Neto Alcântara, que é baterista de sua banda.

A netinha é fruto do namoro de Yasmin com o baterista da banda da artista, Neto Alcântara. Segundo Leo Dias, o casal vive um relacionamento mais afastado das redes sociais e não posta fotos juntos. O relacionamento foi oficializado no fim de novembro durante a gravação do ‘Altas Horas’.