Aos 3 anos, Liz impressiona ao ensinar receita de bolo

Animação da menina não passou despercebida por Ivete - Foto: Reprodução | Instagram

Com apenas três anos, Liz, filha de Léo Santana e Lore Improta, segue conquistando a internet com sua espontaneidade e carisma. Em um vídeo cheio de alegria, a pequena mostrou seu talento culinário ao preparar um bolo de banana para seus seguidores. Ao som das músicas do pai e de sua “Tia Veveta” — apelido carinhoso para Ivete Sangalo — Liz esbanjou energia enquanto misturava os ingredientes da receita.

A animação da menina não passou despercebida por Ivete, que fez questão de homenageá-la. “Ela é minha paixão, meu amor”, declarou a cantora, brincando sobre a influência que Liz tem tido em sua vida e carreira. Ivete ainda comentou, de forma bem-humorada, que a pequena ajudou a viralizar um de seus hits do carnaval, “O Verão Bateu em Minha Porta”.

Apesar de ter dito que o bolo seria para seu aniversário, a data já passou. Liz completou três anos em setembro com uma festa mágica inspirada em suas animações favoritas, incluindo as “Esquiletes” e o universo encantado de “Frozen”. Lore Improta compartilhou detalhes do evento, revelando que a pequena teve a companhia especial de Elsa e Anna, direto de Arendelle.

A atriz Maisa reagiu com uma chuva de corações, demonstrando carinho pela pequena. “Ahhhhh que fofaaaaa meu deusssss!!!”, escreveu Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla.