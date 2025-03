Jojo Todynho tem data para depor após denúncia envolvendo bets

Uma denúncia anônima foi endereçada ao Procurador da República - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho terá que comparecer novamente à Justiça após ser acusada de promover jogos de azar por meio de publicidade nas redes sociaise por sua ligação com a empresa 'Esportes da Sorte'. A cantora, de acordo com a coluna Fabia Oliveira, já enfrentou uma audiência em dezembro de 2024 sem comparecer, agora tem uma nova data marcada para prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O encontro preliminar ocorrerá no final deste mês.

Em novembro de 2024, uma denúncia anônima foi endereçada ao Procurador da República, alegando que Jojo Todynho estava violando regras de consumo ao divulgar plataformas de jogos de azar para seus seguidores. O denunciante, temendo por sua integridade física, pediu para não ser identificado.



A acusação central é de que a cantora e influenciadora estaria realizando publicidade ilícita e colocando em risco seus seguidores, com potencial de incidir em práticas de propaganda abusiva.

A primeira audiência, prevista para 10 de dezembro de 2024, não teve sucesso, pois a intimação de Jojo Todynho não foi efetivada. Após sucessivas tentativas frustradas de citação devido a endereços incorretos, a intimação foi concluída no dia 25 de fevereiro de 2025, quando a influenciadora recebeu a notificação oficial do Oficial de Justiça.