Paolla Oliveira x Giovanna Lancellotti: musa quebra o silêncio sobre indireta

Giovanna Lancellotti se pronunciou nas redes sociais após ser acusada de mandar uma indireta para Paolla Oliveira durante a celebração do título da Beija-Flor no Carnaval 2025.

A confusão surgiu quando a atriz, noiva do presidente da Liesa, publicou um vídeo da escola de Nilópolis desfilando na Avenida, com a legenda "Ouviu agora?", frase que chamou atenção por ser idêntica a uma expressão usada por Paolla Oliveira.



Na ocasião, Paolla, ex-rainha de bateria da Grande Rio, havia protestado contra a nota 9.9 recebida pela bateria da escola de Caxias, que impediu o bicampeonato da agremiação. "Ouviu agora, p*rra?", disparou Paolla durante o Desfile das Campeãs, o que gerou bastante repercussão.



Diante dos rumores de que estaria alfinetando a atriz, o perfil Segue a Cami sugeriu a possibilidade de uma briga entre as duas. No entanto, Giovanna fez questão de esclarecer a situação. "Não tem briga nenhuma, vocês que estão vendo ou criando. Carnaval é uma competição. Acho normal as pessoas defenderem seus lados nessa disputa. Eu amo a Paolla. Somos próximas há muitos anos e jamais a desrespeitaria", afirmou Lancellotti, deixando claro que a suposta indireta não passava de um mal-entendido.