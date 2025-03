Daniela Mercury volta a detonar Tony Salles por polêmica: "Violento"

Daniela Mercury reclamou de aproximação do trio de Tony Salles - Foto: Reprodução / TV Band

A polêmica envolvendo Daniela Mercury e Tony Salles que ocorreu no Carnaval de Salvador continua rendendo. Neste final de semana, a cantora voltou a se manifestar sobre a situação, que ocorreu no dia 3 de março, quando o trio do cantor se aproximou ao dela e atrapalhou a apresentação da famosa.

“Me posicionar e me impor diante de situações como essa é considerado por muitos como um chilique, um exagero, somente porque sou mulher e LGBT+. Foi violento o que ele fez. Não sei se ele faria com Bell Marques o mesmo", comentou a veterana ao UOL.

A famosa salientou que não imaginava o tamanho da repercussão que o caso ganharia. "Uma pena que um ato de total desrespeito de um colega comigo tenha chamado tanta atenção nesse Carnaval, que foi espetacular para mim e importante para o gênero", afirmou.

"Sobre essa situação com Tony, se minha esposa, que é uma jornalista experiente, não tivesse esclarecido imediatamente o que aconteceu, a opinião pública estaria me culpando pelo atraso de Tony", falou.

Daniela Mercury também disse que aceitou as desculpas de Tony Salles, mas não gostou da acusação dele.

“Foi desonesto da parte dele na televisão ao vivo tentar me responsabilizar pelo fluxo lento do Carnaval. Fico indignada com a constatação de que é fácil bater em mulher, mesmo que essa mulher seja eu. Fico feliz que ele tenha se desculpado", finalizou.