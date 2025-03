Ex-Globo sai em defesa de Tony Salles e ataca Daniela Mercury: "Chata"

Daniela Mercury em passagem pelo Circuito Osmar, no Campo Grande - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A atriz, youtuber e apresentadora Antônia Fontenelle, que costuma comentar tretas alheias na internet, não economizou palavras para criticar a cantora Daniela Mercury após a repercusão da treta da "Rainha Má" com Tony Salles no Carnaval.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ex-TV Globo criticou a postura de Daniela e a classificou como "chata". “Tem mulher mais chata no planeta, na Bahia, que Daniela Mercury? Não tem. Que mulher chata, véi”, disparou.

A youtuber também comentou o fato de Tony Salles ter pedido desculpas no dia seguinte ao episódio. “Ela chamou o cara de moleque, no dia seguinte o cara estava lá pedindo desculpas. Eu não pediria desculpa p*rra nenhuma, entendeu?”, afirmou.

Fontenelle ainda ironizou o repertório da cantora, dizendo que suas músicas estariam ultrapassadas. “‘Zum zum, zum zum Babá’, eu ouço isso desde que tinha 10 anos de idade, agora tenho 50 [...] Que rainha, querida, acorda!”, provocou, fazendo referência à canção Maimbe Danda.

Por fim, a comunicadora aproveitou para "tirar sarro" de outro momento de Daniela que viralizou no carnaval: a artista demonstrou irritação com a falta de sintonia dos músicos que fazem parte da banda que a acompanhava. “O tom que eu estava cantando não era esse. Vocês não precisavam forçar, deviam me seguir. Desisto da música. Tchau!”, desabafou na ocasião.

Em vídeo, Fontenelle repetiu, com deboche, a situação. Veja: