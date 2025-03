Aos 60 anos, Mauricio Mattar faz harmonização facial e surpreende

Ator agradeceu a equipe responsável pelo trabalho - Foto: Reprodução | SBT

Aos 60 anos, o ator e cantor Mauricio Mattar decidiu encarar uma harmonização facial. Convidado pelo programa Fofocalizando, do SBT, o artista revelou que sempre teve receio de realizar procedimentos estéticos, mas resolveu apostar na mudança para amenizar o “ar de cansaço” de sua expressão. O resultado foi exibido ao vivo na tarde desta quinta-feira, 6.

Durante a transformação, Mattar passou por um preenchimento na região das maçãs do rosto e no chamado bigode chinês, com o objetivo de dar mais sustentação ao sorriso e manter um aspecto natural. Antes do procedimento, ele comentou sua relação com intervenções estéticas:

"Nunca fui de fazer nada, sempre tive muito medo. Mas agora, prestes a completar 61 anos, percebo que posso estar bem, mas ainda assim carrego um ar de cansaço. Eu não queria mudar muito, gosto de ser quem sou."

No palco do Fofocalizando, o ator agradeceu a equipe responsável pelo trabalho e destacou que suas expressões foram preservadas:

"Quero agradecer essas duas profissionais incríveis que respeitaram o que eu queria. Pedi para não colocarem botox na testa porque faz parte da minha identidade. O resultado ficou natural."

Os apresentadores do programa elogiaram a transformação. Cariúcha comentou que a pele do ator parecia mais firme, enquanto Gaby Cabrini destacou a naturalidade do resultado: "O mais legal é que ele manteve as ruguinhas da testa, ficou muito autêntico."

A repercussão nas redes sociais, no entanto, foi mista. Enquanto alguns seguidores elogiaram a iniciativa, outros disseram não notar grandes mudanças. Confira o resultado: