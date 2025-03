Rafa Kalimann se defende de acusações de intolerância religiosa

Rafa criticou a jornalista responsável pelo vídeo - Foto: Reprodução | Instagram

Rafa Kalimann reagiu às acusações de intolerância religiosa que surgiram após sua participação nos ensaios da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba da qual era musa.

A polêmica começou quando a influenciadora foi filmada em um vídeo em que não cantava o samba-enredo da escola, que abordava a visita de Oxalá ao reino de Xangô, orixás de religiões de matriz africana. Rafa Kalimann, que é evangélica, foi alvo de críticas.



Em entrevista ao podcast da Revista WOW, a atriz negou as acusações e chamou as informações de "fake news": "Passei por uma questão de intolerância religiosa, as pessoas mentiram e colocaram como uma fake news essa questão [a fé] na minha vida".

Rafa ainda expressou seu desagrado com o sensacionalismo da situação. "Foi muito irresponsável, porque quando você cria uma mentira de forma sensacionalista envolvendo um tema tão sério e profundo e envolve a crença do outro, envolvem lugares que sofrem muito preconceito", afirmou.

A influenciadora explicou que o vídeo foi tirado de contexto. "A gente passa 40, 50 minutos cantando. Cansa! Nesses momentos, é normal parar de cantar alguns trechos do samba-enredo, até porque é um ensaio. A gente tira foto, sorri para as pessoas, manda beijo e depois volta a sambar e cantar".

Rafa também criticou a jornalista responsável pelo vídeo, dizendo que ela publicou um recorte distorcido da situação. "Ela pegou 15 segundos em que eu estava tirando foto com algumas pessoas e publicou que eu não cantei o samba por causa da minha religião, já que o enredo trazia elementos de uma crença diferente da minha".

Por fim, a influenciadora esclareceu que seu desligamento da escola de samba não tinha relação com a polêmica. "Nada a ver! Mas, claro, algumas pessoas aproveitaram a fake news para criar essa narrativa também", completou.

"Eu olho com admiração e muito respeito para a fé do outro. Sei que, assim como a minha crença é sagrada para mim, a do outro também é para ele. Então, ver meu nome envolvido numa situação de intolerância religiosa foi algo muito doloroso para mim", concluiu Rafa.