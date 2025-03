Aos 55, Luciana Gimenez diz ser demissexual: "Não fico nua para qualquer um"

Comunicadora compartilhou detalhes sobre sua visão de relacionamentos - Foto: Reprodução

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, revelou que se identifica como demissexual — orientação na qual a atração sexual só ocorre quando há um vínculo emocional com a outra pessoa. Durante sua participação no programa Na Palma da Mari, da CNN Brasil, nesta quinta-feira, 6, ela compartilhou detalhes sobre sua visão de relacionamentos e a maneira como sempre encarou a intimidade.

"Agora dão nome para tudo, eu dei risada. Eu tenho que estar envolvida, algum tipo de envolvimento. Eu vejo muito essa galerinha aí que beija um monte, sabe? Eu nunca fui assim, nem quando eu era adolescente. Eu sempre tive algumas restrições. E não é porque eu tenho preconceito, eu só não gosto da pessoa mesmo. Eu não consigo ver 10 pessoas em uma festa que eu acharia legal", explicou.

Luciana revelou que, ao longo do tempo, tem se preservado cada vez mais e mantém critérios rígidos para se envolver romanticamente. "Para sair com alguém, normalmente eu conheço, saio para jantar, vejo se vale a pena. Eu tenho muito respeito pelo meu corpo. Para eu ficar nua na frente de uma pessoa, tem que valer muito a pena. Acho que é um lugar muito sagrado, na minha cama então, acho que teria que mandar todos os exames, mandar a ficha criminal para dormir na minha cama. Cada vez mais eu me preservo muito. Eu tenho que estar envolvida. Como que você vai ficar com uma pessoa que você não conhece?", destacou.