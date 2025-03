Homem pega microfone de Daniela Mercury e faz declarações racistas

Daniela Mercury no Bloco da Rainha, em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentação da cantora Daniela Mercury no Bloco da Rainha, em São Paulo, na tarde desse domingo, 9, foi interrompida por um homem que invadiu o trio elétrico da artista e começou a proferir falas racistas e homofóbicas.

A situação provocou uma confusão no local e o homem acabou detido. “Na ocasião, um autor subiu em um carro de som, pegou um microfone e proferiu falas de cunho racista e homofóbicas”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota.

Em meio à festa, Daniela Mercury interagia com o público e até brincou sobre o “melhor camarote do mundo”, ao perceber um homem no topo de uma árvore observando o desfile. Porém, a alegria foi interrompida quando o incidente com o invasor ocorreu.