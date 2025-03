Ex-BBB Anamara revela ter ficado com Pedro Bial e se explica

Anamara foi participante do BBB10 - Foto: Reprodução/X

A ex-BBB Anamara revelou a verdadeira história por trás da polêmica espalhada por ela de ter ficado com Pedro Bial após sua saída do BBB10. A explicação foi feita durante o quadro do Pipocômetro, do BBB 25, na última segunda-feira, 10.

Conhecida pelo público como Maroca, após a repercussão ela disparou: “Era fanfic na época, e todo mundo acredita nisso até hoje”, disse ela, que deu um selinho em Bial após deixar a casa na época.

A ex-BBB contou ainda sobre a suposta ficada com Bial após o funkeiro MC Binn puxar o assunto. “Vocês ficaram com alguém aqui?”, perguntou ele

Anamara, então, respondeu: “Fiquei com o Bial depois que saí”, pontuou ela.

Após o programa, Anamara fez também uma postagem sobre a sua participação especial. “Sentar no sofá do BBB, mesmo que só por uma participação, foi aquela mistura de nostalgia e felicidade pura”, disse ela.

Ela complementou: “A casa que um dia fez parte da minha história me trouxe tantas coisas, tantos aprendizados, e estar ali de novo foi surreal”, publicou.