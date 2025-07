Joelma é alvo de processo milionário movido por fãs; saiba motivo

Defesa dos fãs argumenta que Joelma promoveu o cruzeiro ativamente em redes sociais e até mesmo durante seus shows - Foto: Divulgação

A cantora Joelma foi acionada judicialmente por dois fãs após o cancelamento do cruzeiro 'Isso é Calypso em Alto Mar', anunciado em 2023. O evento, previsto para acontecer entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro do ano passado, foi suspenso cerca de um mês antes da data prevista para o embarque, o que gerou insatisfação entre seguidores que já haviam adquirido ingressos.

De acordo com a ação, registrada no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autores alegam não terem recebido o valor pago pelas passagens, mesmo após a solicitação de reembolso.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, eles moveram uma “ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais e materiais”, totalizando o montante de R$ 58.990,14. Segundo consta no processo, os fãs gastaram cerca de R$ 21,3 mil com os ingressos e pedem o ressarcimento em dobro, além de R$ 18 mil para cada um por danos morais.



A defesa dos fãs argumenta que Joelma promoveu o cruzeiro ativamente em entrevistas, redes sociais e até mesmo durante seus shows. “A requerida Joelma promoveu amplamente o cruzeiro em shows, entrevistas e redes sociais, reiterando a realização do projeto e incentivando os fãs a adquirirem os ingressos”, diz um trecho do processo divulgado pelo colunista Peterson Renato. Ainda segundo a ação, membros da equipe da artista também anunciavam o evento entre as apresentações da cantora.



Apesar do envolvimento direto na divulgação, Joelma teria alegado que sua participação se restringia à realização de shows contratados para o navio.

Além da cantora, também foram acionadas judicialmente a empresa JMusic Editora e Produções Artísticas e a agência Murai Viagens e Turismo Ltda., ambas envolvidas na organização do cruzeiro. Até o momento, não houve manifestação oficial das partes citadas.