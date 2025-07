Crise na equipe? Ana Castela demite seis funcionários após turnê

Artista realizou mais de dez shows no período junino - Foto: Divulgação

O encerramento da turnê de São João da cantora Ana Castela trouxe mudanças significativas nos bastidores da equipe. De acordo com a coluna de Luigi Civalli, do portal Ofuxico, e informações de Kadu Brandão, do iBahia, seis profissionais foram demitidos após o fim da agenda de junho — quatro músicos e duas dançarinas.

Entre os nomes desligados estão um percussionista, um sanfoneiro, o diretor musical, um backing vocal e duas integrantes do corpo de baile. As demissões ocorreram sem comunicação prévia sobre os motivos, o que pegou os profissionais de surpresa.

Durante o período junino, a artista realizou mais de dez shows, com destaque para seis apresentações na Bahia. Estima-se que apenas nesses eventos, Ana Castela tenha arrecadado cerca de R$ 4,5 milhões em cachês. O sucesso comercial, no entanto, contrastou com a instabilidade nos bastidores.

A ausência de um posicionamento oficial por parte da produção tem gerado desconforto entre os ex-integrantes da equipe. Fontes próximas relataram que o clima nos bastidores se tornou tenso desde as demissões.

Um dos músicos, por exemplo, publicou em suas redes sociais uma mensagem enigmática: “Mesmo sem respostas, sigo leve. Quem planta verdade não deve nada ao mundo.”

A assessoria da cantora informou que ainda aguarda um posicionamento do escritório responsável pela gestão da carreira da artista. Até o momento, nem Ana Castela nem sua equipe oficial se pronunciaram sobre o ocorrido.

Reconhecida como um dos principais nomes da nova geração da música sertaneja, Ana Castela ganhou destaque nacional pelo alto número de shows e pela popularidade nas plataformas digitais. A turnê junina foi um marco em sua trajetória, com grande visibilidade nos festejos regionais e faturamento expressivo.