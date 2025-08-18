Menu
ENTRETENIMENTO
SUSTO

Avião da cantora Lauana Prado sofre incidente minutos após decolar

A cantora estava a bordo da aeronave com sua equipe

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/08/2025 - 16:09 h
A cantora se preparava para uma apresentação em São Paulo
A cantora se preparava para uma apresentação em São Paulo

Lauana Prado viveu momentos de tensão na manhã desta segunda-feira, 18. O avião que transportava a cantora e sua equipe precisou realizar um pouso de emergência, 20 minutos após a decolagem, devido a um incidente.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, uma das portas da aeronave abriu no ar. O voo estava saindo de Anápolis, cidade do Goiás com destino a Sorocaba, em São Paulo, e acabou pousando em Goiânia após o ocorrido.

Em entrevista ao portal do comunicador, a cantora afirmou que está tudo bem com ela e os funcionários. “Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”, disse ela.

Quem é Lauana Prado?

Natural de Goiânia, capital do Goiás, Lauana Prado é uma cantora sertaneja famosa no Brasil. Dona de hits como “Cobaia” e a regravação da canção “Escrito nas Estrelas”, a artista é uma das mais reproduzidas em plataformas de streaming como Spotify .

Assumidamente lésbica, ela é noiva da influenciadora Tati Dias, que participou do reality show De Férias Com O Ex, da MTV. Lauana também já participou do reality show The Voice Brasil, da TV Globo, e chegou a semifinal com o nome artístico Mayara Prado.

Tags:

avião avião de lauana prado Lauana Prado

x