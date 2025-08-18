Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Ivete e Marcelo Sangalo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, Marcelo Sangalo, surpreendeu os seguidores no Instagram ao compartilhar um novo trabalho ao lado do cantor e compositor baiano Villa Flor.

“E quando o telefone toca... Um pouco do que está por vir”, escreveu o adolescente no Instagram. A nova empreitada do herdeiro de Ivete é no trap, estilo que ele já tem familiaridade.

Ivete, como toda boa mãe, celebrou o novo trabalho do filho. “Só vem”, escreveu a artista nos comentários.

Vale lembrar que, em 2024, Marcelo já tinha apresentado ao público a produção da faixa ‘Erros e Acertos’.

Na época, Villa Flor, que lançou o primeiro trabalho em 2023, celebrou a parceria com Marcelo. “+1 com o irmãozinho. Tamo com um arsenal de hit. Deus vai abençoar muito”, escreveu.

Ivete elogia talento do filho

Ivete Sangalo não poupou elogios ao filho mais velho. A cantora afirmou que o filho é extremamente talentoso e canta, toca e produz músicas. “Marcelo já nasceu com a onda. Ele é um músico nato e no ambiente fértil a coisa nasce e flui. Ele toca, é produtor, tá cantando e é orgulho da mamãe ali”, disse ela durante uma coletiva de imprensa da turnê ‘Clareou’.

A artista ainda garantiu que o herdeiro tem liberdade para tocar os instrumentos que quiser. “Ele pode tocar o que ele quiser e isso que é massa. É só ele decidir que vai. Marcelo tem muito talento e toca todos os instrumentos de pele. Ele também tem uma facilidade com a tecnologia, de uma madrugada para a outra vem dois discos e as irmãs são fãs e vão para a escola ouvindo as músicas dele”, contou.

“Não é mãezice, mas ele tem uma potência muito grande. Primeiro que eu não iria expor ele e dar uma potência que ele não tem. Ele tem sido responsável por muitas transformações na minha carreira e na minha música. Não só como uma inspiração de um filho como eu quero me exibir para ele atuando como artista, mas o quanto ele me traz coisas novas e raciocínios musicais que ele tem”, concluiu.

Vale lembrar que Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Todos os três são fruto do relacionamento dela com o nutricionista Daniel Cady, que já dura cerca de 16 anos.

Em 2022, o adolescente se registrou como músico no Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais (Ecad), e aparece creditado em 10 músicas de Ivete como percussionista. Marcelo também já revelou ter diversas composições, no entanto, os trabalhos ainda não foram lançados.