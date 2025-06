Marcelo Sangalo surpreende Ivete com dom: “Nasceu com a onda”

Ivete e Marcelo juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo não poupou elogios ao filho mais velho, Marcelo Sangalo, fruto do relacionamento com Daniel Cady. A cantora afirmou que o filho é extremamente talentoso e canta, toca e produz músicas.

“Marcelo já nasceu com a onda. Ele é um músico nato e no ambiente fértil a coisa nasce e flui. Ele toca, é produtor, tá cantando e é orgulho da mamãe ali”, disse ela durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 17.

A artista ainda garantiu que o herdeiro tem liberdade para tocar os instrumentos que quiser. “Ele pode tocar o que ele quiser e isso que é massa. É só ele decidir que vai. Marcelo tem muito talento e toca todos os instrumentos de pele. Ele também tem uma facilidade com a tecnologia, de uma madrugada para a outra vem dois discos e as irmãs são fãs e vão para a escola ouvindo as músicas dele”, contou.

“Não é mãezice, mas ele tem uma potência muito grande. Primeiro que eu não iria expor ele e dar uma potência que ele não tem. Ele tem sido responsável por muitas transformações na minha carreira e na minha música. Não só como uma inspiração de um filho como eu quero me exibir para ele atuando como artista, mas o quanto ele me traz coisas novas e raciocínios musicais que ele tem”, concluiu.

Vale lembrar que Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Todos os três são fruto do relacionamento dela com o nutricionista Daniel Cady, que já dura cerca de 16 anos.

Aposentadoria de Ivete

Ivete Sangalo falou abertamente sobre a possibilidade de dar uma pausa na carreira após a turnê “Ivete Clareou”, em que ela cantará diversas canções de samba. A confissão aconteceu durante uma coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 17, onde a artista foi sincera sobre o assunto.

“Eu não me vejo longe dos palcos porque eu não me vejo longe da música. Eu comecei a cantar profissionalmente com 21 anos e eu tenho mais tempo de vida cantando do que não cantando. [...] Eu tenho um prazer muito grande em cantar e o palco é um lugar onde eu consigo compartilhar esse prazer com muita gente”, disse.

A baiana ainda confessou que o palco é onde se sente bem. “A música é um lugar de alegria e diversão. Eu não trabalho no palco, mas sim fora dele e isso é muito importante para mim. Eu tenho tanto tempo como cantora que eu não saberia o que fazer”, concluiu.