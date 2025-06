Ivete Sangalo abre o jogo sobre aposentadoria após turnê

Ivete deu um ultimato sobre sua carreira - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Ivete Sangalo falou abertamente sobre a possibilidade de dar uma pausa na carreira após a turnê “Ivete Clareou”, em que ela cantará diversas canções de samba. A confissão aconteceu durante uma coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 17, onde a artista foi sincera sobre o assunto.

“Eu não me vejo longe dos palcos porque eu não me vejo longe da música. Eu comecei a cantar profissionalmente com 21 anos e eu tenho mais tempo de vida cantando do que não cantando. [...] Eu tenho um prazer muito grande em cantar e o palco é um lugar onde eu consigo compartilhar esse prazer com muita gente”, disse ela.

A baiana ainda confessou que o palco é onde se sente bem. “A música é um lugar de alegria e diversão. Eu não trabalho no palco, mas sim fora dele e isso é muito importante para mim. Eu tenho tanto tempo como cantora que eu não saberia o que fazer”, concluiu.

Turnê Clareou

Ivete Sangalo anunciou que lançará um álbum de samba, chamado “Ivete Clareou”, com canções inéditas do gênero que é um dos mais populares do país. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo no Youtube e através de um post em seu perfil do Instagram.

Na publicação, a artista anunciou as datas da turnê, que passará por quatro cidades brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. Os shows começam em outubro, na capital paulista, e as vendas abrem oficialmente a partir de julho. Os eventos serão todos em espaços abertos, ao ar livre, a fim de ter uma experiência completa de imersão.

Durante o bate-papo, Ivete contou que o nome “Clareou” foi dado em homenagem à cantora Clara Nunes, que remete à infância da artista, pois seus pais eram fãs de samba e a primeira músisica que ala pertenceu a cantar inteira foi “Conto de Areia”, sucesso de Clara Nunes, lançada em 1974.